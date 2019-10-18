Второй зарубежный спонсор ФБК рассказал о своем пожертвовании

Изданию "Медуза" удалось найти второго зарубежного спонсора Фонда борьбы с коррупцией, из-за перевода которого организацию объявили в России "иностранным агентом". Об этом сообщается на сайте "Медузы" в пятницу, 18 октября.

Первого зарубежного донора ФБК найти труда не составило. Им оказался россиянин Юрий Маслихов, владелец компании, занимающейся продажей дверей во Флориде. Перевод 50 долларов на свет фонда он объяснил тем, что его "не устраивает ситуация с коррупцией в России".

Загадочные фирмы испанского спонсора ФБК

Со вторым дело оказалось сложнее. Согласно документам, которые опубликовал основатель ФБК Алексей Навальный, Роберто Фабио Монда Карденас сделал в пользу ФБК два перевода через банк в Испании. Один на 29 тысяч 242 рубля и 44 копейки 6 сентября, и еще один на 109 тысяч 262 рубля и 97 копеек 17 сентября.

Как выяснила DW, в регистрационном списке испанских компаний, опубликованном в интернете, действительно фигурирует некто Монда Карденас из Мадрида. Ему принадлежит фирма Moto auto Monda SL, позиционирующая себя как крупный торговец автомобилями и мотоциклами в Испании, а также занимающаяся импортом-экспортом этой техники. Однако ни телефонов, ни электронных адресов или сайтов якобы принадлежащих ему компаний в списке не оказалось. А по указанным там адресам о бизнесмене Карденасе ничего не слышали.

Испанский боксер проникся расследованиями Навального

Журналисты "Медузы" обнаружили Роберто Фабио Монду Карденаса в испанском реестре лиц, получивших в мае 2016 года лицензию на работу охранника в клубе.

Кроме того, он профессионально занимается единоборствами. "Медуза" нашла Монду Карденаса на афише с анонсом соревнований по боксу и кикбоксингу. Через тренера его боксерского клуба изданию удалось связаться с самим Роберто. По его словам, он не знает никого из России, кроме нескольких девушек в Испании.

Про ФБК он прочитал весной 2019 года в СМИ и "решил помочь фонду деньгами". На вопрос, почему Карденас сделал два перевода с перерывом в две недели, он ответил, что сначала хотел убедиться, что перевод действительно дошел. Спонсор затруднился, однако, объяснить, как его платежная квитанция могла оказаться в распоряжении российского канала РЕН-ТВ, и высказал предположение, что его телефон могли взломать. На последний вопрос "Медузы", как ему удалось найти банковские реквизиты на сайте ФБК, существующем только в русской версии, не зная русского языка, Карденас не ответил - и на этом прекратил общение.

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