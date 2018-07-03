Второе Межигорье: что стало с охотничьей резиденцией Януковича

К Днепровско-Тетеревскому лесному хозяйству - час на автомобиле от Киева по идеально ровной дорогой. Нигде здесь нет таких качественных дорог, как те, что ведут в резиденцию нынешних и бывших чиновников. Посреди территории лесничества высокий забор. За ним - "Сухолучье", охотничьи угодья для "избранных" из окружения экс-президента Виктора Януковича. Там, где когда-то была усиленная охрана из бойцов спецназначения, проезд сегодня свободен.

"Охотничий филиал" Межигорья"

В "Сухолучье" еще с советских времен отдыхала и охотилась номенклатура. В 1967 году это место облюбовал для себя тогдашний Первый секретарь ЦК КПУ Владимир Щербицкий. А в 2004 году территорию охотничьих угодий прибрал к рукам Виктор Янукович, который был на тот момент премьер-министром.

После первого забора эта самая образцовая дорога через густой лес 7-8 километров ведет к еще одному трехметровому забору. За ним - личная охотничья резиденция экс-президента, который сейчас скрывается от правосудия в России. Здесь, на месте скромного старого охотничьего дома Щербицкого, Янукович возвел двухэтажный деревянный особняк "Акация".

А позже, когда круг друзей-охотников экс-президента расширился, неподалеку от "Акации" он построил еще один элитный комплекс - так называемый "Остров", окруженный водой. Центральным объектом стал роскошный деревянный дом, похожий на тот, что находится в Межигорье.

"Сухолучье": 30 гектаров под опекой активистов

Общая площадь двух бывших усадеб Виктора Януковича и его друзей, которые находятся на территории "Сухолучья", составляет около 30 гектаров. На эти земли наложен арест в рамках уголовных дел. В 2016 году Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) передала усадьбы вместе с главной резиденцией Януковича Межигорье под опеку общественной организации "Национальный парк Украины Межигорье". В нее входят бывшие представители Самообороны Майдана.

Вход на территорию резиденции стоит 50 гривен

За вход на территорию резиденций охрана берет 50 гривен. "Если хотите остаться здесь на несколько дней с палаткой, то 200 гривен в сутки с палатки, водой и дровами обеспечим", - объясняет охранник Дмитрий. Это "благотворительные взносы", за которые общественная организация в настоящее время содержит "Сухолучье", объясняет председатель общественной организации Денис Тарахкотелик.

По его словам, в год на поддержание и охрану элитной резиденции нужно до 3 миллионов гривен. Сейчас в "Сухолучье" ежегодно собирают не более 150 тысяч. "Туристов здесь очень мало. Многие не знают, что резиденция открыта для посетителей. Поэтому ее приходится дофинансировать из "благотворительных взносов" Межигорья. Туда люди едут активнее. А зря, ведь в "Сухолучье" очень хорошо", - говорит Тарахкотелик.

Сейчас в "Сухолучье" действует контактный зоопарк

Из соснового леса на берегу Киевского водохранилища открываются захватывающие дух виды. Набережная в ивах, ручные олени, козы, косули, которые свободно гуляют по лесу, озера с рыбой, чистый воздух и тишина, наполненная только щебетом птиц. Теперь вместо высокопоставленных чиновников рядовые украинцы могут отпраздновать день рождения или свадьбу в беседке у воды, где раньше собирались члены охотничьего VIP-клуба, или заказать экскурсию в роскошный деревянный дом в комплексе "Остров".

Резиденция Януковича разграблена "патриотами"

Интерьер этого финского сруба оформлен как большое плавучее судно с внутренними балконами в виде капитанских мостиков и мачтами. В центре зала огромный стол на 18 персон, три стула, диван, камин размером выше человеческого роста и огромная кованая люстра. И это все, что осталось от былой роскоши. Прочая дорогая мебель, техника и отделка исчезли.

"Мы зашли сюда в мае 2016 года. До этого здесь перед отправкой на восток стоял батальон "Киев-2". До них неизвестно, кто был и мародерствовал", - объясняет Денис Тарахкотелик. По его словам, все, что сейчас находится в резиденции, Генпрокуратура Украины зафиксировала в акте приема-передачи имущества на хранение его общественной организации. И с тех пор ни одна вещь, заверяет он, не пропала.

Все, что осталось от былой роскоши прежней резиденции Виктора Януковича

Начальник охраны резиденции "Сухолучье", участник боевых действий в Донбассе, представляется своим военным позывным "Михалыч" и отмечает, что добровольческий батальон патрульной службы милиции особого назначения МВД Украины "Киев-2" покинул территорию резиденции внезапно, не предупредив о своем уходе. И на некоторое время "Сухолучье" полностью осталось без охраны.

"С одной стороны патриотизм, а с другой - мародерство. Вообще не укладывается в голове. Но это грабили именно свои, "патриоты". Плитку сдирали, унитазы, кухню, кабели, разрушили систему полива. Здесь вынесли все, что можно было взять", - перечисляет "Михалыч". В доме "Акация" ситуация лучше. Там осталось большинство мебели и техники и даже столовая посуда.

Сейчас "Национальный парк Украины Межигорье" из "благотворительных взносов" посетителей постепенно восстанавливает инфраструктуру резиденции - починили уличное освещение, частично отремонтирован автополив газонов, открыто мини-кафе для туристов на территории резиденции в бывшем доме рыбака, обустроено в лесу место для кемпинга.

Янукович сбежал - охота продолжается

Кемпинг под опекой активистов действует на территории бывшей резиденции Януковича внутри охотничьих угодий. Но это лишь 30 гектаров из 30 тысяч. Остальная территория никем не охраняется. Огромные угодья до сих пор формально остаются в аренде у охотничьего клуба "Кедр".

На территории кемпинга сейчас могло устроить пикник

Его учредителями, согласно реестрам, являются лица из окружения президента-беглеца: экс-вице-премьер, ныне лидер Оппозиционного блока Юрий Бойко, экс-глава Укравтодора Владимир Демишкан и экс-председатель Черкасской ОГА Сергей Тулуб. "Кедр" все еще существует. До сих пор стреляют в угодье, хотя мы не знаем, кто именно сейчас охотится там. Мы контролируем только резиденцию", - добавляет Денис Тарахкотелик.

До сих пор юридический статус резиденции так и не определен. Департамент спецрасследований Генпрокуратуры уже направил в суд обвинительный акт в уголовном деле в отношении бывшей главы Киевской областной государственной администрации Веры Ульянченко, директора Днепровско-Тетеревского лесоохотничьего хозяйства, директора ООО "Дом Лесника" и еще 16 человек. Всех их обвиняют в незаконном завладении совместно с Януковичем и в его интересах госимуществом в особо крупных размерах, в частности, земельным участком в угодье "Сухолучье".

"На этих людей оформлялись земельные участки в "Сухолучье ". Мы передали в 2016 году это дело в суд, но до сих пор оно так и не продвинулось. После этого генпрокурор Луценко забрал у нашего отдела расследование экономических преступлений Януковича, поэтому как все закончится - пока не известно ", - сообщил DW руководитель департамент спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Нацпарк или имения для новых элит?

Активисты опасаются, что из-за неопределенного статуса бывших резиденций через некоторое время "Сухолучье" может оказаться в руках прежних владельцев. "Я соберусь и уйду, не проблема. Но хотелось бы, чтобы здесь был национальный парк, а не чьи-то имения. Где у нас люди могут отдохнуть? А тут такая инфраструктура, контактный зоопарк. Хотелось, чтобы так и осталось это для людей, чтобы позже сказать внукам, что мы не дали снова здесь поставить забор новым "хозяевам жизни", - с горечью в голосе говорит начальник охраны резиденции.

При этом активисты не теряют надежды сделать в резиденции национальный парк. В ближайших планах бывших самообороновцев - организовать лагерь для скаутов или создать в "Сухолучье" центр реабилитации для участников боевых действий на востоке Украины.

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