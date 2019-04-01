 Вторая обвиняемая в убийстве брата Ким Чен Ына вышла из тюрьмы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.05.2019

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Мир

Вторая обвиняемая в убийстве брата Ким Чен Ына вышла из тюрьмы

Вьетнамка Доан Тхи Хуонг вышла из тюрьмы, не проведя за решеткой и 2,5 лет. Вместе с другой девушкой они убили Ким Чен Нама, считая, что участвуют в телевизионном розыгрыше.

Доан Тхи Хуонг

Доан Тхи Хуонг

Вьетнамка Доан Тхи Хуонг, осужденная за убийство Ким Чен Нама - единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, - вышла на свободу, проведя в тюрьме менее двух с половиной лет. Об этом сообщили в ночь на пятницу, 3 мая, официальные представители властей Вьетнама. Ранее обвинение в убийстве было переквалифицировано в причинение телесного ущерба с помощью "опасного средства". В апреле текущего года суд приговорил ее к трем годам и четырем месяцам лишения свободы.

Контекст

Суд в Шах-Аламе отпустил на свободу одну из обвиняемых в убийстве старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Прокуратура не объяснила, почему сняла обвинения с гражданки Индонезии Сити Айсиа. (11.03.2019)

Вьетнамка Доан Тхи Хуонг, проходившая по данному делу, может выйти на свободу уже в начале мая. Суд в Малайзии учел тот факт, что прокуратура смягчила выдвинутые против нее обвинения. (01.04.2019)

Хуонг и гражданка Индонезии Сити Айсиа, проходившие по делу об убийстве Ким Чен Нама, находились под стражей практически с момента преступления. Их обвиняли в том, что в феврале 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура они убили Ким Чен Нама, распылив ему в лицо состав, содержавший VX - фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервнопаралитического действия.

Обе подсудимые настаивали на своей невиновности, утверждая, что стали жертвой обмана и провокации северокорейских агентов. По их словам, они думали, что участвуют в съемках телепрограммы-розыгрыша и не подозревали, что жидкость, которую они распылили в лицо мужчины, ядовитая. Одна из обвиняемых рассказала, что за эту работу получила гонорар, составивший в пересчете 85 евро.

В середине марта прокуратура Малайзии неожиданно сняла обвинения с Сити Айсии. 27-летняя индонезийка была освобождена и вернулась на родину. Прокуратура отказалась снять обвинение и против Хуонг, но 1 апреля смягчила его, вменив в вину не убийство, а лишь причинение телесного ущерба с помощью "опасного средства". За это в Малайзии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, в то время как за убийство - смертная казнь.

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