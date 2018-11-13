Вся горькая правда о сахаре (фото)

Горькие факты о сахаре

Сахар наш организм усваивает в два раза, а иногда и в пять раз быстрее крахмала, превращая его в жиры. Это значит, что сладостями мы буквально подкармливаем наши жировые клетки. Люди, которые едят много сладкого, нередко страдают от избыточного веса. Кроме того, в жиры наша печень перерабатывает и фруктозу, что может привести к сахарному диабету.