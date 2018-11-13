 Вся горькая правда о сахаре (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.11.2018

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Культура и стиль жизни

Вся горькая правда о сахаре (фото)

14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом. Все слышали, что чрезмерное употребление сладкого вредно для здоровья. Но чем конкретно?

  • Кусочек сахара

    Горькие факты о сахаре

    Одно из самых опасных последствий злоупотребления сахаром и продуктами, его содержащими (например конфетами, шоколадом и пирожными), - диабет. Это эндокринное заболевание врачи обычно так и называют: сахарный диабет. Сегодня в мире почти 200 миллионов людей, страдающих диабетом. Больные с тяжелой формой нуждаются в постоянных инъкцих инсулина.

  • Зависимость

    Горькие факты о сахаре

    Нередко наш мозг реагирует на сахар примерно так же, как на алкоголь и другие вещества, способные вызывать зависимость. Попробуйте несколько дней полностью воздержаться от сладкого! Это, наверняка, будет непросто.

  • Разные виды сахара

    Горькие факты о сахаре

    Одно из самых распространенных заблуждений, связанных с сахаром: коричневый сахар "здоровее" белого рафинада, более полезен для организма. Увы, это не так. Скажем, в 100 граммах и того, и другого вида сахара - 400 килокалорий, для зубов одинаково вредны и белый, и коричневый. Короче говоря, "оба хуже".

  • Ожирение

    Горькие факты о сахаре

    Сахар наш организм усваивает в два раза, а иногда и в пять раз быстрее крахмала, превращая его в жиры. Это значит, что сладостями мы буквально подкармливаем наши жировые клетки. Люди, которые едят много сладкого, нередко страдают от избыточного веса. Кроме того, в жиры наша печень перерабатывает и фруктозу, что может привести к сахарному диабету.

  • Быстрое старение

    Горькие факты о сахаре

    У любителей сладкого кожа стареет быстрее. Чрезмерное употребление сахара вызывает реакцию организма, которую называют гликированием. Это "засахаривание" кожных тканей. Молекулы сахара приклеиваются к коллагеновым волокнам, которые теряют при этом естественную эластичность и способность выводить шлаки и яды из организма, что ведет к ускорению процесса старения клеток.

  • Болезнь Альцгеймера

    Горькие факты о сахаре

    Многочисленные исследования немецких ученых подтверждают, что излишнее употребление сахара повышает и риск заболевания болезнью Альцгеймера. Высокие показатели содержания сахара в крови у пациентов с сахарным диабетом могут стать виновниками и нейродегенеративных заболеваний.

  • Агрессивность

    Горькие факты о сахаре

    Любители сладкого склонны быстрее впадать в агрессию. Известно, что симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей и подростков усиливаются от употребления сахара. Они становятся беспокойными, менее концентрированными и на любые мелочи реагируют более агрессивно.

  • Кишечная флора

    Горькие факты о сахаре

    Здоровая микрофлора кишечника защищает желудочно-кишечный тракт от влияния вредоносных бактерий и оказывает всяческую поддержку пищеварительному процессу. Чем больше сахара попадает в кишечник, тем легче непрошенные "гости" могут в нем размножаться. Грибки и паразиты обожают сахар! Особенно сandida albicans имеет обыкновение досаждать нам, провоцируя пресловутое "расстройство желудка".

  • Иммунитет

    Горькие факты о сахаре

    Излишний сахар отягощает работу иммунной системы, отвечающей за борьбу с возбудителями различных заболеваний. Вскоре после излишней порции сладкого наш иммунитет функционирует на 40 процентов слабее, и мы рискуем "поймать" какое-нибудь воспаление. Ведь сахар поглощает и столь необходимый нам витамин С.

    Автор: Инга Ваннер


  • Кусочек сахара

    Горькие факты о сахаре

    Одно из самых опасных последствий злоупотребления сахаром и продуктами, его содержащими (например конфетами, шоколадом и пирожными), - диабет. Это эндокринное заболевание врачи обычно так и называют: сахарный диабет. Сегодня в мире почти 200 миллионов людей, страдающих диабетом. Больные с тяжелой формой нуждаются в постоянных инъкцих инсулина.

  • Зависимость

    Горькие факты о сахаре

    Нередко наш мозг реагирует на сахар примерно так же, как на алкоголь и другие вещества, способные вызывать зависимость. Попробуйте несколько дней полностью воздержаться от сладкого! Это, наверняка, будет непросто.

  • Разные виды сахара

    Горькие факты о сахаре

    Одно из самых распространенных заблуждений, связанных с сахаром: коричневый сахар "здоровее" белого рафинада, более полезен для организма. Увы, это не так. Скажем, в 100 граммах и того, и другого вида сахара - 400 килокалорий, для зубов одинаково вредны и белый, и коричневый. Короче говоря, "оба хуже".

  • Ожирение

    Горькие факты о сахаре

    Сахар наш организм усваивает в два раза, а иногда и в пять раз быстрее крахмала, превращая его в жиры. Это значит, что сладостями мы буквально подкармливаем наши жировые клетки. Люди, которые едят много сладкого, нередко страдают от избыточного веса. Кроме того, в жиры наша печень перерабатывает и фруктозу, что может привести к сахарному диабету.

  • Быстрое старение

    Горькие факты о сахаре

    У любителей сладкого кожа стареет быстрее. Чрезмерное употребление сахара вызывает реакцию организма, которую называют гликированием. Это "засахаривание" кожных тканей. Молекулы сахара приклеиваются к коллагеновым волокнам, которые теряют при этом естественную эластичность и способность выводить шлаки и яды из организма, что ведет к ускорению процесса старения клеток.

  • Болезнь Альцгеймера

    Горькие факты о сахаре

    Многочисленные исследования немецких ученых подтверждают, что излишнее употребление сахара повышает и риск заболевания болезнью Альцгеймера. Высокие показатели содержания сахара в крови у пациентов с сахарным диабетом могут стать виновниками и нейродегенеративных заболеваний.

  • Агрессивность

    Горькие факты о сахаре

    Любители сладкого склонны быстрее впадать в агрессию. Известно, что симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей и подростков усиливаются от употребления сахара. Они становятся беспокойными, менее концентрированными и на любые мелочи реагируют более агрессивно.

  • Кишечная флора

    Горькие факты о сахаре

    Здоровая микрофлора кишечника защищает желудочно-кишечный тракт от влияния вредоносных бактерий и оказывает всяческую поддержку пищеварительному процессу. Чем больше сахара попадает в кишечник, тем легче непрошенные "гости" могут в нем размножаться. Грибки и паразиты обожают сахар! Особенно сandida albicans имеет обыкновение досаждать нам, провоцируя пресловутое "расстройство желудка".

  • Иммунитет

    Горькие факты о сахаре

    Излишний сахар отягощает работу иммунной системы, отвечающей за борьбу с возбудителями различных заболеваний. Вскоре после излишней порции сладкого наш иммунитет функционирует на 40 процентов слабее, и мы рискуем "поймать" какое-нибудь воспаление. Ведь сахар поглощает и столь необходимый нам витамин С.

    Автор: Инга Ваннер


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  • Плавание

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  • Медленный бег в горку

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  • Джампинг-фитнес

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    Автор: Наталия Королева


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