Вся горькая правда о сахаре (фото)

14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом. Все слышали, что чрезмерное употребление сладкого вредно для здоровья. Но чем конкретно?
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