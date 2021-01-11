Встреча Санду и Зеленского в Киеве. О чем шла речь?

Вывод отношений между Украиной и Молдовой на уровень стратегического партнерства, разработка стратегии совместных экономических и политических проектов, совместные усилия по обретению членства в Евросоюзе, сотрудничество с Брюсселем в рамках "Восточного партнерства", безопасность на общей границе и либерализация международных перевозок - такими, среди прочего, стали главные темы встречи президента Молдовы Майи Санду с ее украинским коллегой Владимиром Зеленским в ходе визита в Киев 12 января. Главы обеих стран заверили друг друга в неизменной поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы.

Амбициозные планы Киева и Кишинева

Украинская пресса не слишком широко освещала визит Майи Санду, поскольку в русле начавшегося в стране очередного локдауна журналистов не допустили на подписание двусторонних документов и провозглашение заявлений двух президентов. Однако Санду смогла растрогать украинцев приветствием к почетному караулу: "Слава Украине!" и началом своего публичного заявления по итогам встречи с Зеленским на украинском языке.

Украина и Молдова договорились создать Президентский совет для решения вопросов двусторонних отношений, заявил Владимир Зеленский после подписания ряда совместных документов. Он поблагодарил Санду за то, что она "не боится признавать Крым украинским" и заявил о неизменности позиции Украины относительно приднестровского урегулирования. "Мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова в рамках ее международно признанных границ", - отметил Зеленский.

Первый визит президента Молдовы Майи Санду в Киев и встреча с президентом Владимиром Зеленским

В тексте совместного заявления двух президентов упоминается стремление к укреплению взаимодействия с партнерами в Юго-Восточной Европе и на Черном море. "Мы подтверждаем свою заинтересованность стать частью инициативы "Триморье" (неформальное объединение стран Центральной и Восточной Европы от Балтики до Адриатики и Черного моря.- Ред.)", - говорится в документе. И Зеленский, и Санду высказались за ускорение интеграции в ЕС. А украинский президент отметил, что для Украины и Молдовы, как и для других стран инициативы ЕС "Восточное партнерство", важно получить при содействии из Брюсселя вакцины против коронавируса.

Стороны намерены построить современную автомагистраль и мост через Днестр с тем, чтобы сократить продолжительность поездок между столицами двух государств до пяти часов. Среди других важных договоренностей - планы увеличить объемы хранения природного газа Молдовы в украинских подземных хранилищах, проект транзита европейского газа через Молдову в Украину и восстановление электроснабжения в Молдову и транзита электроэнергии из Украины в Румынию через Молдову.

Приезд Санду - больше, чем визит вежливости

Украинский политический эксперт Владимир Фесенко считает визит Майи Санду в Украину знаковым для обеих стран и "началом нового этапа двустороннего сотрудничества и совместных европейских устремлений" Киева и Кишинева. "В региональном измерении это может означать новые усилия по решению приднестровской проблемы, а также привлечение Молдовы в Крымскую платформу (инициированный Украиной международный форум "по реагированию на оккупацию Крыма и усилению международного давления на Россию". - Ред.)", - сказал Фесенко.

Майя Санду

По мнению эксперта, президентов обеих стран объединяет молодой возраст и общность мировоззрений, а также хорошие личные политические отношения и сотрудничество во время пребывания Санду на посту премьер-министра Молдовы. "То, что Санду свой первый зарубежный визит осуществила именно в Украину, свидетельствует, что Киев является для нее ключевым партнером", - отметил политолог.

В свою очередь, член политсовета пророссийской партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" Михаил Наконечный дал понять, что обнародованным в ходе визита Санду планам не хватает конкретики. "В частности, мы услышали от Зеленского о вакцине, и мне кажется, что это Молдова должна к нам приезжать за вакциной, а не мы должны получать от них вакцину, которую они на самом деле не производят", - сказал Наконечный.

Запутанная политическая игра Кишинева

Киевский аналитик Виктор Каспрук также выразил свой скепсис относительно возможности прорыва в отношениях Киева и Кишинева. Эксперт считает, что об этом можно будет говорить только тогда, когда нынешняя президент Молдовы продержится на своем посту хотя бы год и преодолеет сопротивление парламента, который "является скорее прододоновским" (приверженным к политике экс-президента Игоря Додона. - Ред.) Но и тогда Санду в парламентской республике Молдова все равно будет менее влиятельной, чем Зеленский в Украине, где он "имеет свое большинство в Верховной раде и решающее влияние на формирование правительства".

Реализация договоренности по хранению молдавского газа в украинских подземных хранилищах, по мнению Каспрука, может быть полезной для Киева. "Это не принесет больших экономических выгод, но станет положительным политическим шагом и позволит компенсировать сокращение объемов транзита российского газа через Украину и наполнение наших газохранилищ", - сказал эксперт.

Транзит электроэнергии в Румынию через Молдову, по его мнению, также позволит компенсировать прогнозируемое сокращение потребления энергии внутри Украины из-за роста внутренних тарифов на электроэнергию. "Это выход для лишней электроэнергии в Европу и прямая выгода для олигархов, являющихся владельцами украинских энергокомпаний. Но вряд ли эту выгоду почувствуют на себе простые украинцы", - добавил Каспрук.

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