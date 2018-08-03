Встречается ли супружеская верность в природе?

Немецкие аисты

В Европе больше всего черных аистов выводит потомство в Польше и Беларуси - примерно по одной тысяче пар. Эта фотография была сделана в 2010 году в Баварии, где тогда насчитывалось уже 105 пар. В начале прошлого века они были здесь почти полностью истреблены. Черные аисты в народных поверьях и легендах - антиподы аистов белых, символизируют горе и предвещают несчастье.