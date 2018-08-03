 Встречается ли супружеская верность в природе? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.08.2018

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Культура и стиль жизни

Встречается ли супружеская верность в природе?

Их никто не венчал. Печатью отношения укрепить не пытался. А они всю жизнь хранят верность своему партнеру.

  • Хохлатые пингвины

    Моногамные птицы

    Пингвины

    Хохлатые пингвины сохраняют верность даже в разлуке, разделенные многими тысячами километров. Ученым удалось доказать это с помощью крошечных передатчиков. Семь из десяти пар нашли друг друга после долгого перерыва и вместе занялись выведением потомства.

  • Обыкновенная лазоревка

    Моногамные птицы

    Синицы

    Хотя почти 90 процентов всех птиц состоят в моногамных отношениях, абсолютно целомудренный образ жизни ведут не более 10 процентов. Среди верных - лазоревка обыкновенная из семейства синиц.

  • Лебеди

    Моногамные птицы

    Лебеди

    Лебедь-шипун связывает себя на всю жизнь. Но даже эти птицы, которые считается олицетворением верности, плавают налево.

  • Гуси

    Моногамные птицы

    Гуси

    Гуси тоже живут парами, собираясь в стаи на время перелетов. В насиживании яиц самец участия не принимает, но охраняет самку и охраняет всю семью, когда вылупляются птенцы.

  • Попугаи

    Моногамные птицы

    Попугаи

    Большинство попугаев, включая волнистых попугайчиков, живут стаями, что помогает защищаться от хищников. Отношения в стае между попугаями моногамные - пары формируются на всю жизнь.

  • Аисты

    Моногамные птицы

    Аисты

    Аисты заводят отношения на всю жизнь. Только гибель партнера вынуждает их искать себе нового спутника жизни. Постоянны птицы и в отношении гнезда: на одном и том же месте они могут селиться в течение многих лет, лишь ремонтируя жилище.

    Автор: Юлия Вергин, Элла Володина


  • Хохлатые пингвины

    Моногамные птицы

    Пингвины

    Хохлатые пингвины сохраняют верность даже в разлуке, разделенные многими тысячами километров. Ученым удалось доказать это с помощью крошечных передатчиков. Семь из десяти пар нашли друг друга после долгого перерыва и вместе занялись выведением потомства.

  • Обыкновенная лазоревка

    Моногамные птицы

    Синицы

    Хотя почти 90 процентов всех птиц состоят в моногамных отношениях, абсолютно целомудренный образ жизни ведут не более 10 процентов. Среди верных - лазоревка обыкновенная из семейства синиц.

  • Лебеди

    Моногамные птицы

    Лебеди

    Лебедь-шипун связывает себя на всю жизнь. Но даже эти птицы, которые считается олицетворением верности, плавают налево.

  • Гуси

    Моногамные птицы

    Гуси

    Гуси тоже живут парами, собираясь в стаи на время перелетов. В насиживании яиц самец участия не принимает, но охраняет самку и охраняет всю семью, когда вылупляются птенцы.

  • Попугаи

    Моногамные птицы

    Попугаи

    Большинство попугаев, включая волнистых попугайчиков, живут стаями, что помогает защищаться от хищников. Отношения в стае между попугаями моногамные - пары формируются на всю жизнь.

  • Аисты

    Моногамные птицы

    Аисты

    Аисты заводят отношения на всю жизнь. Только гибель партнера вынуждает их искать себе нового спутника жизни. Постоянны птицы и в отношении гнезда: на одном и том же месте они могут селиться в течение многих лет, лишь ремонтируя жилище.

    Автор: Юлия Вергин, Элла Володина


Смотрите также:

  • Рюген

    Немецкие аисты

    Ежегодно во время сезонной миграции над Германией пролетает около 200 тысяч аистов. Некоторые из них остаются здесь и устраивают гнезда. Этот кадр сделан во время заката на острове Рюген (Rügen) в Мекленбурге-Передней Померании.

  • Треплин

    Немецкие аисты

    Среди федеральных земель Германии по количеству белых аистов, выводящих потомство, первое место занимает Бранденбург. Здесь насчитывается около 1300 их пар. Этот кадр сделан в Треплине (Treplin).

  • Бибесхайм

    Немецкие аисты

    В 2015 году многие пары аистов в Германии не стали заводить себе потомство. Причиной тому, как сообщило агентство dpa, стала плохая погода на маршрутах их сезонной миграции, а позже - засушливая весна.

  • Грос-Герау

    Немецкие аисты

    Район Грос-Герау (Groß-Gerau) в федеральной земле Гессен. Здесь находится самая большая колония белых аистов в Германии - около 180 пар.

  • Экхольт

    Немецкие аисты

    Черных аистов в Германии намного меньше - около 700 пар. Они стараются избегать людей, селятся в глухих и старых лесах возле водоемов. Эта фотография сделана в парке дикой природы Экхольт (Wildpark Eekholt), Шлезвиг-Гольштейн.

  • Лебус (Lebus)

    Немецкие аисты

    В начале 1970-х годов в Германии они были на грани исчезновения. Тогда их насчитывалось здесь меньше полусотни пар. В последние четверть века число черных аистов здесь хотя медленно, но все же растет. На фото - черный аист в Бранденбурге.

  • Фото: Hans-Jürgen Kelm / Niedersächsische Landesforsten

    Немецкие аисты

    В Европе больше всего черных аистов выводит потомство в Польше и Беларуси - примерно по одной тысяче пар. Эта фотография была сделана в 2010 году в Баварии, где тогда насчитывалось уже 105 пар. В начале прошлого века они были здесь почти полностью истреблены. Черные аисты в народных поверьях и легендах - антиподы аистов белых, символизируют горе и предвещают несчастье.

  • Лебус

    Немецкие аисты

    Белый аист на поле с овцами около бранденбургского города Лебус (Lebus) недалеко от границы с Польшей.

  • Шлепциг

    Немецкие аисты

    Шлепциг (Schlepzig) в Шпревальде, Бранденбург.

  • Бибесхайм

    Немецкие аисты

    Бибесхайм-на-Рейне (Biebesheim am Rhein) в федеральной земле Гессен. Входит в состав района Грос-Герау.

  • Фройденталь

    Немецкие аисты

    Такой специальный знак и соответствующая надпись под ним призывают водителей сбавить скорость на шоссе в баден-вюртембергском Фройдентале (Freudental) в месяцы, когда аисты занимаются поисками пищи для своих птенцов.

  • Бибесхайм

    Немецкие аисты

    Еще один снимок из рейнского Бибесхайма.

  • Исни-им-Алльгой

    Немецкие аисты

    Дымоход на ратуше в городе Исни-им-Алльгой (Isny), Баден-Вюртемберг.

  • Дрезден

    Немецкие аисты

    Дрезден (Dresden), Саксония.

  • Экхольт

    Немецкие аисты

    Птенец аиста в парке диких животных Экхольт (Wildpark Eekholt), Шлезвиг-Гольштейн.

  • Овшлаг

    Немецкие аисты

    Этого аиста вскормили вручную в 2004 году в Швеции и назвали Карлсоном. Позже он обосновался в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн на подворье в районе Овшлаг (Owschlag).

  • Кирххайм

    Немецкие аисты

    Списанный старый кран понравился аистам в баварском Кирххайме (Kirchheim). Судя по фотографии, не только им одним.

  • Бальге

    Немецкие аисты

    За этих аистов можно не беспокоиться, хотя их гнездо находится на улице с названием "Около стрельбища". Бальге (Balge), Нижняя Саксония.

  • default

    Немецкие аисты

    Аист на крыше в окрестностях города Кандерн (Kandern) в Шварцвальде, Баден-Вюртемберг.

  • Шёнебек

    Немецкие аисты

    Гнездо аистов около города Шёнебек (Schönebeck) на Эльбе, Саксония-Анхальт.

    Автор: Максим Нелюбин


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Фотограф снимает птиц

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