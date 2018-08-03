Встречается ли супружеская верность в природе?

Их никто не венчал. Печатью отношения укрепить не пытался. А они всю жизнь хранят верность своему партнеру.
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