Вспышка новой коронавирусной инфекции в Китае (фотогалерея)

Новый коронавирус из Китая

Экстренная постройка новой больницы в Ухане

Учитывая скорость распространения новогого коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.