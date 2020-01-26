Вспышка новой коронавирусной инфекции в Китае (фотогалерея)

В Китае растет число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV и погибших от него. Вирус проник и в другие страны. О том, что известно о вирусе и как власти КНР пытаются ограничить его распространение - в фотогалерее DW.
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