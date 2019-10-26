Все 39 жертв, обнаруженных в фуре в Эссексе, оказались вьетнамцами

Все 39 человек, которые были найдены мертвыми в авторефрижераторе в графстве Эссекс к северо-востоку от Лондона, судя по всему, являются гражданами Вьетнама. Об этом сообщила британская полиция, ссылаясь на имеющиеся в ее распоряжении новые данные. "В настоящее время мы полагаем, что все жертвы - вьетнамские граждане, поэтому мы находимся в контакте с правительством Вьетнама", - заявил начальник полиции Эссекса Тим Смит вечером в пятницу, 1 ноября.

Первоначально полиция считала, что все погибшие - китайцы. "Мы поддерживаем прямой контакт с целым рядом семей во Вьетнаме и Великобритании и мы полагаем, что уже установили несколько семей, членами которых были некоторые из погибших", - добавил Смит.

Задержания подозреваемых

По сообщениям вьетнамских СМИ, не менее 28 вьетнамских семей из двух центральных провинций страны сообщили в полицию о пропаже родственников. Во Вьетнаме в рамках расследования этого дела уже задержаны несколько человек. Еще ранее правоохранительные органы Вьетнама задержали ряд других лиц по подозрению в незаконной перевозке людей в США и на Тайвань.

В Ирландии задержан еще один подозреваемый. По сообщению британской полиции, 23-летнего выходца из Северной Ирландии задержали на основании европейского ордера. Британские власти намерены добиваться его выдачи для суда по делу о непреднамеренном убийстве 39 человек, торговле людьми и нарушении иммиграционного законодательства.

Британские власти также призвали явиться в полицию еще двух подозреваемых из Ольстера. "Вы нужны нам, чтобы помочь в расследовании", - сказал главный инспектор полиции Эссекса Дэниел Стоутен. По его словам, он уже поговорил по телефону со старшим из двух братьев. Стоутен не сообщил других подробностей, отметив лишь, что полиции очень необходимо допросить этих двух подозреваемых лично.

Судебное дело

Два брата из Ольстера, которые интересуют полицию, управляют транспортным предприятием в Северной Ирландии. Они находятся в розыске по подозрению в непреднамеренном убийстве и торговле людьми.

Водителю авторефрижератора - 25 летнему Морису Робинсону из Северной Ирландии - уже предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, торговле людьми и содействии нелегальной иммиграции и отмыванию денег. Еще трое подозреваемых отпущены под залог.

Фура, в которой находились 39 трупов, была найдена в промышленной зоне города Грейс в британском Эссексе 23 октября. Согласно выводам предварительного следствия, грузовой автомобиль 22 октября прибыл в Зеебрюгге - бельгийский порт на побережье Северного моря - и покинул его тем же вечером. В среду, 23 октября, он достиг Пурфлита - порта на Темзе - в графстве Эссекс, недалеко от того места, где он в итоге был обнаружен. Сама фура была зарегистрирована в Болгарии.

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