Все, что нужно знать об интервью Медведева российским телеканалам

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал ежегодное интервью российским телеканалам. Карикатурист Сергей Елкин обобщил суть выступления главы правительства России.
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