 Все цвета немецкого языка (фотогалерея) | Учеба и работа в Германии | DW | 04.11.2019

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Учеба и карьера

Все цвета немецкого языка (фотогалерея)

Какие цвета встречаются в немецких поговорках? Запоминаем!

  • Разноцветные листья

    Немецкие поговорки и цвета

    "Es ist (mir) zu bunt" в немецком означает, что чего-то слишком много, где-то слишком шумно, что-то совсем перегружено… Словом - все чересчур.

  • Ремонт в квартире

    Немецкие поговорки и цвета

    Выражение "Etwas grau in grau malen" можно дословно перевести как "рисовать серым по серому". Так в основном отзываются о пессимистах.

  • Желток

    Немецкие поговорки и цвета

    Если кто-то использует выражение "Das ist nicht das Gelbe vom Ei", то он имеет ввиду, что это не самый лучший результат, которого, возможно, от него ждали.

  • Красная нить

    Немецкие поговорки и цвета

    Выражение "Der rote Faden", указывающее на главное связующее звено (то есть - нить), стало крылатым после выхода в свет романа Иоганна Вольфганга Гёте "Избирательное сродство".

  • Гамак

    Немецкие поговорки и цвета

    Ничего не делать, прогуливать - "blau machen". Выражение пришло, вероятнее всего, из жаргона красильщиков. В воскресенье ремесленники закладывали шерсть в раствор с краской. В синий цвет она окрашивалась только после просушки на воздухе. И делалось это в "синий понедельник". Пока ткань становилась синей, красильщики отдыхали.

  • Молодежь

    Немецкие поговорки и цвета

    В Германии синеют не от мороза. "Blau sein" - дословно "посинеть" или "стать синим" - так говорят о тех, кто перебрал спиртного.

  • Белая мышь

    Немецкие поговорки и цвета

    Считается, что в состоянии алкогольного опьянения может померещиться что (кто) угодно - животные, насекомые... В шутку и всерьез немцы вместо "розовых слонов" видят "белых мышек" - "weiße Mäuse sehen".

  • Фиолетовый цвет

    Немецкие поговорки и цвета

    Сегодня выражение "Lila, der letzte Versuch" употребляется редко. Раньше в такой цвет облачались старые девы, которым розовый (цвет нежной юности) уже считался не к лицу. Позднее фиолетовый стал символом эмансипации и равноправия.

  • Немецкие поговорки - Ach du grüne Neune!

    Немецкие поговорки и цвета

    "Ach du grüne Neune!" - что-то вроде "Боже мой!" - восклицают немцы, если чем-то очень удивлены или напуганы. По одной из версий, выражение это пришло из игральных карт. Девятку пик называют "зеленый пик". В раскладе таро эта карта ничего хорошего не сулит.

  • Поле

    Немецкие поговорки и цвета

    Зеленый цвет означает рост, развитие, гармонию. "Alles im grünen Bereich", то есть "все в полном порядке", - так отвечают немцы, если все идет по плану.

    Автор: Инга Ваннер


  • Разноцветные листья

    Немецкие поговорки и цвета

    "Es ist (mir) zu bunt" в немецком означает, что чего-то слишком много, где-то слишком шумно, что-то совсем перегружено… Словом - все чересчур.

  • Ремонт в квартире

    Немецкие поговорки и цвета

    Выражение "Etwas grau in grau malen" можно дословно перевести как "рисовать серым по серому". Так в основном отзываются о пессимистах.

  • Желток

    Немецкие поговорки и цвета

    Если кто-то использует выражение "Das ist nicht das Gelbe vom Ei", то он имеет ввиду, что это не самый лучший результат, которого, возможно, от него ждали.

  • Красная нить

    Немецкие поговорки и цвета

    Выражение "Der rote Faden", указывающее на главное связующее звено (то есть - нить), стало крылатым после выхода в свет романа Иоганна Вольфганга Гёте "Избирательное сродство".

  • Гамак

    Немецкие поговорки и цвета

    Ничего не делать, прогуливать - "blau machen". Выражение пришло, вероятнее всего, из жаргона красильщиков. В воскресенье ремесленники закладывали шерсть в раствор с краской. В синий цвет она окрашивалась только после просушки на воздухе. И делалось это в "синий понедельник". Пока ткань становилась синей, красильщики отдыхали.

  • Молодежь

    Немецкие поговорки и цвета

    В Германии синеют не от мороза. "Blau sein" - дословно "посинеть" или "стать синим" - так говорят о тех, кто перебрал спиртного.

  • Белая мышь

    Немецкие поговорки и цвета

    Считается, что в состоянии алкогольного опьянения может померещиться что (кто) угодно - животные, насекомые... В шутку и всерьез немцы вместо "розовых слонов" видят "белых мышек" - "weiße Mäuse sehen".

  • Фиолетовый цвет

    Немецкие поговорки и цвета

    Сегодня выражение "Lila, der letzte Versuch" употребляется редко. Раньше в такой цвет облачались старые девы, которым розовый (цвет нежной юности) уже считался не к лицу. Позднее фиолетовый стал символом эмансипации и равноправия.

  • Немецкие поговорки - Ach du grüne Neune!

    Немецкие поговорки и цвета

    "Ach du grüne Neune!" - что-то вроде "Боже мой!" - восклицают немцы, если чем-то очень удивлены или напуганы. По одной из версий, выражение это пришло из игральных карт. Девятку пик называют "зеленый пик". В раскладе таро эта карта ничего хорошего не сулит.

  • Поле

    Немецкие поговорки и цвета

    Зеленый цвет означает рост, развитие, гармонию. "Alles im grünen Bereich", то есть "все в полном порядке", - так отвечают немцы, если все идет по плану.

    Автор: Инга Ваннер


Смотрите также:

  • Огонь и печь в немецких поговорках

    Горячие выражения в немецком языке (фото)

    Куй железо, пока горячо! Вот и немецкая пословица "Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist" призывает действовать, не теряя времени.

  • Огонь и печь в немецких поговорках - Уволить... огнем?

    Горячие выражения в немецком языке (фото)

    В немецком языке есть разговорное выражение "gefeuert werden". Речь идет об увольнении. Кого-то выгоняют с работы (feuern), и вылетает он при этом пулей ("стрелять" - второе значение этого глагола).

  • Огонь и печь в немецких поговорках

    Горячие выражения в немецком языке (фото)

    "Sich die Finger verbrennen" в немецком языке означает потерпеть неудачу, в чем-то ошибиться, разочароваться, буквально - понять, где лучше быть осторожным, чтобы не обжечься.

  • Сейф

    Горячие выражения в немецком языке (фото)

    С одной стороны, выражение "Ein gebranntes Kind scheut das Feuer" можно сравнить с поговоркой "стреляный воробей", описывая человека, умудренного опытом. Поэтому нередко он излишне осторожен - "обжегшись на молоке, он дует на воду".

  • Шведская школьница Грета Тунберг

    Горячие выражения в немецком языке (фото)

    "Feuer und Flamme für etwas sein" - означает гореть за идею. Яркий пример - шведская школьница Грета Тунберг - активист экологического движения, призывающая школьников участвовать в демонстрациях по пятницам под девизом "Fridays for Future".

  • Огонь и печь в немецких поговорках - И в огонь…

    Горячие выражения в немецком языке (фото)

    Если человек ради кого-то готов на многое, да что там - на все! - по-немецки говорят "Durch das Feuer gehen", то есть - идти "и в огонь и в воду"! Пожарные идут на риск каждый день…

  • Ученик в школе

    Горячие выражения в немецком языке (фото)

    Экзамен выдержан, проект сдан, и все оказалось не так страшно. Так что не стоит преувеличивать - "Es wird nichts so heiß gegessen wie es gekocht wird". Напоминает русскую пословицу "Не так страшен черт, как его малюют".

  • Компания Schlecker

    Горячие выражения в немецком языке (фото)

    Выражение "Jetzt ist der Ofen aus!" употребляется в немецком языке, когда лопается терпение. Хватит, дальше некуда! Применимо к банкротству компании Schlecker: в 2012 году она закрыла все свои филиалы в Германии.

    Автор: Инга Ваннер


 

 

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