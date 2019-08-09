Все цвета немецкого языка (фотогалерея)

Немецкие поговорки и цвета

Ничего не делать, прогуливать - "blau machen". Выражение пришло, вероятнее всего, из жаргона красильщиков. В воскресенье ремесленники закладывали шерсть в раствор с краской. В синий цвет она окрашивалась только после просушки на воздухе. И делалось это в "синий понедельник". Пока ткань становилась синей, красильщики отдыхали.