Все созрело раньше. Тыквы - не исключение (фото)

Этим аномально жарким летом в Германии все либо зреет раньше, либо сохнет на корню.
На три недели раньше обычного срока в Германии уже начали собирать виноград - в начале августа. Теперь пришла очередь досрочно созревших тыкв. Эти фотографии были сделаны в земле Мекленбург - Передняя Померания на ферме в Икендорфе.
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