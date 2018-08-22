 Все созрело раньше. Тыквы - не исключение (фото) | Кадр дня | DW | 22.08.2018

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Кадр за кадром

Все созрело раньше. Тыквы - не исключение (фото)

Этим аномально жарким летом в Германии все либо зреет раньше, либо сохнет на корню.

Тыквы 2018 года

На три недели раньше обычного срока в Германии уже начали собирать виноград - в начале августа. Теперь пришла очередь досрочно созревших тыкв. Эти фотографии были сделаны в земле Мекленбург - Передняя Померания на ферме в Икендорфе.

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Какие блюда полюбились немцам? 

  • Суп-пюре

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Суп-пюре

    После открытия Нового Света тыква (лат. Cucurbita) появилась и в Европе. Уроженка Кубы сначала обосновалась в рационе немцев в виде простой похлебки из обжаренного лука и тыквы, пропущенной через сито. Сегодня она превратилась в изысканный суп, приправленный сухим вином, свежей петрушкой и семенами тыквы.

  • Чечевица с тыквой по-берлински

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Чечевица с тыквой по-берлински

    По вкусовым качествам тыква прекрасно сочетается с бобовыми. Для берлинского варианта в глубокой сковороде сначала обжаривают (на любом масле) нарезанные кубиками лук и чеснок, затем к ним добавляют чечевицу, заливают водой, приправив солью и перцем. Сверху укладывают дольки тыквы, целые помидоры и ставят в духовку. Подавать с порубленной зеленью петрушки.

  • Жаркое из баранины с тыквой

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Жаркое из баранины с тыквой

    Нашпигованную розмарином и чесноком баранину обжарить со всех сторон и уложить на слой моркови, картофеля, лука и тыквы (любого сорта), предварительно нарезанных и обжаренных на растительном масле.

  • Фаршированная тыква

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Фаршированная тыква

    Для этого блюда лучше всего подойдет тыква круглой формы. Вариантов начинки - множество: от овощной (помидоры, картофель, тыква) до мясного фарша с брынзой или ягодами. Главное - перед подачей не забыть полить сметаной, йогуртом или яблочным пюре.

  • Вареники с картофелем и тыквой

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Вареники с картофелем и тыквой

    По-немецки их называют "маульташен" (Maultaschen). Один из вариантов - с начинкой из картофельно-тыквенного пюре. Подают эти аппетитные вареники в морковно-тыквенном соусе, присыпав обжаренными семенами тыквы.

  • На закуску

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    На закуску

    Эту изящную закуску для настоящих гурманов предлагают в одном из ресторанов в Шварцвальде. Блюдо состоит из морковно-тыквенного соуса, пюре из тыквы и яблок с тыквенными семенами.

  • Консервированная тыква

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Консервированная тыква

    Традиционно в Шпреевальде тыкву маринуют в кисло-сладком соусе, так ее можно заготовить впрок. В маринад кроме уксуса (иногда вина) и сахара добавляют семена кориандра, горчицы и (или) гвоздику. Кусочки маринованной тыквы кладут в супы, салаты или десерты.

  • Тыквенный хлеб

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Тыквенный хлеб

    Немцы любят не только колбасу, но и хлеб. Иногда они добавляют в него предварительно отваренную или обжаренную тыкву, а заодно и порубленные тыквенные семена.

  • Пирог по-гамбургски

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Пирог по-гамбургски

    Именно так "упаковывают" обжаренную с луком тыкву в северной Германии. В начинку добавляют тмин или укропное семя.

  • Тыквенно-апельсиновое желе

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Тыквенно-апельсиновое желе

    Варенье или желе (с использованием желатина) из тыквы обладает неповторимым вкусом и цветом, если в него добавить апельсин, сливу или грушу.

  • Орехово-клюквенный пирог с тыквой

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Орехово-клюквенный пирог с тыквой

    На тонкий слой песочного теста кладется тыква вместе с клюквой или брусникой, присыпанные порубленными орехами, - вот все, что потребуется для приготовления этого открытого пирога.

  • Конфеты из тыквы

    Тыквенные лакомства в немецкой кухне

    Конфеты из тыквы

    Для таких полезный сладостей в ход идет и сама тыква (лучше сладкие сорта), и ее семечки в сочетании с медом, фруктовым сиропом, кусочками шоколада, сухофруктами.

    Автор: Инга Ваннер


Тыквенное искусство

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    Время собирать тыквы

    Тыквы большие и маленькие

    В начале сентября в Германии приступили к сбору тыкв, выращенных за летние месяцы, а в некоторых местах, например, в крестьянском подворье Кревельсхоф (Krewelshof) под Кельном вновь устроили своего рода выставку достижений тыквенного хозяйства.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    Время собирать тыквы

    Тыквамида

    Проехать мимо выставки сложно. Сложенная из тыкв пирамида видна издалека и увенчана крупным, но далеко не самым большим экземпляром. У ее подножия на столах и в контейнерах - плоды самых разных сортов и размеров.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    Время собирать тыквы

    Заморский овощ

    В мире насчитывается более 600 сортов тыкв. В Европу они попали из Центральной и Южной Америки лишь в XVI веке - благодаря португальским мореплавателям. В Германии долгое время предпочтение отдавали сортам с крупными плодами, которые, однако, особыми вкусовыми качествами не отличаются, поэтому большая часть урожая шла на корм скоту. Вообще тыква считалась едой для бедных.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    Время собирать тыквы

    Назвалась королевой…

    Такие тыквы весят несколько сотен килограммов, более полутоны. Они вполне сгодились бы, чтобы изготовить карету для Золушки.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    Время собирать тыквы

    Три толстяка

    Тыква в центре весит 586 килограммов, слева - 453, справа - 316. На весы их пришлось поднимать с помощью автопогрузчика. По соседству можно купить плоды более скромных размеров. Цены поштучные. Например, тыква популярного сорта "Хоккайдо" стоит менее трех евро.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    Время собирать тыквы

    Впереди планеты всей

    Немецким фермерам есть, к чему стремиться. Чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, им придется побить достижение действующего рекордсмена мира - швейцарца, в 2014 году вырастившего тыкву весом более тонны. Пока же немцы довольствуются малым… Вернее, составляют из маленьких тыкв настоящие произведения искусства.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    Время собирать тыквы

    Вперед смотрящая

    Были бы идеи, а тыкв в Германии выращивают достаточно - самого разного цвета, разных форм и размеров. Что касается палитры, любой производитель красок позавидует. В этом году организаторы тыквенной экспозиции решили посвятить свои произведения крестьянской теме: создать из тыкв домашних животных, которых содержат в регионе.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    Время собирать тыквы

    Что в имени тебе моем?

    "Алладин", "Медвежонок", "Митра епископа", "Масленка", "Желудь", "Счастливый Джек", "Золотое сердце", "Мандарин", "Оранжевый гном", "Феникс", "Спагетти", "Тюрбан"... Если говорить о названиях сортов, тыквы по образности и поэтичности могут смело конкурировать с розами.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    Время собирать тыквы

    Что есть на печи

    Из этой или какой-нибудь другой тыквы можно приготовить тыквенный суп, тыквенную запеканку, тыквенный хлеб, тыквенное ризотто, тыквенный торт, тыквенный маффин, тыквенный киш, тыквенные рёшти, тыкву фри, тыквенное шампанское, тыквенное пиво… Может быть, даже вегетарианскую "свиную отбивную".

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    Время собирать тыквы

    Спрос и предложение

    К Хэллоуину можно относиться по-разному. Кто-то увлеченно отмечает этот праздник, для других это - чистая коммерция, не больше. Один из его побочных эффектов, в любом случае, можно однозначно отнести к числу позитивных. Благодаря повышению спроса на тыквы выросло предложение и стали разнообразнее сорта - как съедобные, так и декоративные.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    Время собирать тыквы

    Видная птица

    Обитатели немецких крестьянских подворий - свиньи, козы, быки, буйволы, коровы, овцы, страусы… Страусы? Чтобы увидеть настоящих страусов, не надо лететь на самолете почти сутки, а можно доехать от тыквенной выставки на машине минут за тридцать. Экзотика, конечно, но в Германии, например, к северо-востоку от Кельна, чувствуют они себя превосходно даже зимой.

  • default

    Время собирать тыквы

    Ваш рецепт

    Готовь сани - летом, телегу - зимой, а тыкву - осенью! Поделитесь вашим любимым рецептом? Пишите по адресу: feedback.russian@dw.de

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Большому слону - большую тыкву!

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Тыквенные лакомства в немецкой кухне  

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