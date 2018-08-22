Все созрело раньше. Тыквы - не исключение (фото)

Время собирать тыквы

Спрос и предложение

К Хэллоуину можно относиться по-разному. Кто-то увлеченно отмечает этот праздник, для других это - чистая коммерция, не больше. Один из его побочных эффектов, в любом случае, можно однозначно отнести к числу позитивных. Благодаря повышению спроса на тыквы выросло предложение и стали разнообразнее сорта - как съедобные, так и декоративные.