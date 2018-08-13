Все самое интересное о немецком вине (фото)

Интересные факты о немецком вине

Виноград выдался в этом году менее крупный, чем обычно, но на редкость сладкий и ароматный. К сбору уже готовы такие сорта, как солярис, ортега, бахус. Войдет ли вино 2018 года в анналы, пока судить рано. Молодой федервайсер (Federweißer), традиционно открывающий винный сезон, можно будет продегустировать уже в конце августа.