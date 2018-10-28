 Все сама: Меркель сделала свой выбор | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 30.10.2018

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Германия

Все сама: Меркель сделала свой выбор

Ангела Меркель отказалась от борьбы за пост председателя правящей в Германии партии ХДС и переизбрание канцлером. Карикатурист Сергей Елкин - о редком для политиков решении.

Ангела Меркель выходит в дверь с надписью Mexit (карикатура Сергея Елкина)

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    Автор: Наталья Позднякова


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Почему Меркель оставит пост председателя ХДС и останется канцлером

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