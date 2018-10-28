Все сама: Меркель сделала свой выбор

Ангела Меркель отказалась от борьбы за пост председателя правящей в Германии партии ХДС и переизбрание канцлером. Карикатурист Сергей Елкин - о редком для политиков решении.
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