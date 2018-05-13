"Евровидение-2018"

63-й конкурс "Евровидение" прошел в Лиссабоне с 8 по 12 мая.
В мае в столице Португалии Лиссабоне прошел европейский песенный конкурс Eurovision Song Contest. Победу в "Евровидении-2018" одержала израильтянка Нетта Барзилай. Второе место - у Элени Фурейры, представлявшей Кипр, третье - у исполнителя из Австрии Цезаря Сампсона. Немецкий участник Михаэль Шульте занял 4-е место. Россиянка Юлия Самойлова в финал не попала. Интервью, репортажи, новости, фотогалереи, видеосюжеты DW - о "Евровидении-2018".
Решение суда по делу Алексея Навального перенесено на 15 мая. Оппозиционного политика обвиняют в организации несанкционированной в Москве акции, которая проходила под лозунгом "он нам не царь" и была приурочена к инаугурации Владимира Путина. Примечательно, что именно сейчас Госдума рассматривает законопроект о наказании за вовлечение в несогласованные акции несовершеннолетних.