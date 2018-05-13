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"Евровидение-2018"

63-й конкурс "Евровидение" прошел в Лиссабоне с 8 по 12 мая.

В мае в столице Португалии Лиссабоне прошел европейский песенный конкурс Eurovision Song Contest. Победу в "Евровидении-2018" одержала израильтянка Нетта Барзилай. Второе место - у Элени Фурейры, представлявшей Кипр, третье - у исполнителя из Австрии Цезаря Сампсона. Немецкий участник Михаэль Шульте занял 4-е место. Россиянка Юлия Самойлова в финал не попала. Интервью, репортажи, новости, фотогалереи, видеосюжеты DW - о "Евровидении-2018".

deutscher Teilnehmer beim Eurovision Song Contest 2018 Michael Schulte im Interview

Немецкий участник "Евровидения-2018": Своего ребенка Евровидением не назову 13.05.2018

Участник "Евровидения-2018" Михаэль Шульте рассказал DW, почему его песня в Лиссабоне посвящена смерти отца, что он думает о Юлии Самойловой и о политике на конкурсе.
Bildergalerie zu Eurovision 2018 Sie stammen aus der Pressemappe von Eurovision Song Contest https://eurovision.tv/feed/galleries

Победители "Евровидения-2018" (фотогалерея) 13.05.2018

В Лиссабоне прошел финал международного песенного конкурса "Евровидение". DW представляет победителей.
Israel's singer Netta Barzilai aka Netta celebrates with the trophy after winning the final of the 63rd edition of the Eurovision Song Contest 2018 at the Altice Arena in Lisbon, on May 12, 2018. (Photo by Francisco LEONG / AFP) (Photo credit should read FRANCISCO LEONG/AFP/Getty Images)

"Евровидение-2018": красивый батл Израиля и Кипра и некрасивый инцидент 13.05.2018

Израильтянка Нетта Барзилай выиграла у Элени Фурейры, представлявшей Кипр. У Германии появился новый герой. Музыкальный праздник в Лиссабоне подпортила хулиганская выходка.
12.05.2018 ++++ Israel's singer Netta Barzilai aka Netta performs Toy during the final of the 63rd edition of the Eurovision Song Contest 2018 at the Altice Arena in Lisbon, on May 12, 2018. (Photo by Francisco LEONG / AFP) (Photo credit should read FRANCISCO LEONG/AFP/Getty Images)

Израиль победил на "Евровидении-2018" в Лиссабоне 12.05.2018

Нетта Барзилай набрала больше всего баллов с песней "Toy". Это уже четвертая победа Израиля на песенном конкурсе. Немец Михаэль Шульте занял 4-е место.
A man takes the microphone from Britain's singer Susanna Marie Cork aka SuRie as she performs Storm during the final of the 63rd edition of the Eurovision Song Contest 2018 at the Altice Arena in Lisbon, on May 12, 2018. (Photo by Francisco LEONG / AFP) (Photo credit should read FRANCISCO LEONG/AFP/Getty Images)

Неизвестный вырвал микрофон у британской участницы "Евровидения" 12.05.2018

Организаторы музыкального конкурса предложили певице SuRie из Великобритании еще раз исполнить номер, который был прерван неизвестным, однако та отказалась, поскольку "гордится своим выступлением".
05.2018 Altice Arena: Innenaufnahme (Lissabon, Portugal)

Финал "Евровидения-2018" начался в Лиссабоне 12.05.2018

Главными фаворитами конкурса являются Элени Фурейра, представляющая Кипр, и Нетта Барзилай из Израиля. Букмекеры прогнозируют место в первой десятке и немцу Михаэлю Шульте.
ARCHIV 2014 *** Ukrainian singer and Euromaidan activist Ruslana Lyzhychko speaks during a joint press conference at the European Parliament in Brussels, Belgium on 08.09.2014 The press conference focused on the topic of War against European choice. by Wiktor Dabkowski | Verwendung weltweit

Руслана: Купила в Португалии симку, чтобы проголосовать за Мelovin 12.05.2018

Победительница "Евровидения-2004" Руслана в интервью DW - о том, как она намерена поддержать представителя от Украины в Лиссабоне, и о своем повторном участии в конкурсе.

О чем говорили Навальный в Москве, Хабенский в Берлине и Танкян в Ереване? - DW Новости (11.05.2018) 11.05.2018

Решение суда по делу Алексея Навального перенесено на 15 мая. Оппозиционного политика обвиняют в организации несанкционированной в Москве акции, которая проходила под лозунгом "он нам не царь" и была приурочена к инаугурации Владимира Путина. Примечательно, что именно сейчас Госдума рассматривает законопроект о наказании за вовлечение в несогласованные акции несовершеннолетних.
Yuliya Samoylova aus Russland

Комментарий: Провал России на "Евровидении-2018" - кто виноват и что делать 11.05.2018

Попытки России переиграть "Евровидение" привели не только к поражению Юлии Самойловой. Пострадать может популярность конкурса в стране, предупреждает Андрей Бреннер.
05.2018 Altice Arena: Innenaufnahme (Lissabon, Portugal)

В финале "Евровидения-2018" тон будут задавать без России 11.05.2018

Впервые с 2000 года Россия не попала в финал конкурса, но в него уверенно прошли Молдавия и Украина. В финале главная борьба развернется между представительницами юга и певцами с севера Европы.
09.05.2018, Lissabon: Alexander Rybak aus Norwegen steht während der 2. Generalprobe des 2. Halbfinals des Eurovsion Song Contest auf der Bühne. Das Finale findet am 12. Mai 2018 statt. Foto: Jörg Carstensen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Финал "Евровидения-2018" в Лиссабоне пройдет без России 10.05.2018

Россиянка Юлия Самойлова не сумела попасть в решающий раунд престижного песенного конкурса. Зато путевки в него получили фавориты - швед Бенджамин Ингроссо и норвежец Александр Рыбак.
05.2018 Altice Arena: Innenaufnahme (Lissabon, Portugal)

Второй полуфинал "Евровидения-2018" начался в Лиссабоне 10.05.2018

Юлия Самойлова из России и украинец Melovin в числе 18 участников соревнуются за 10 путевок в финал конкурса. Однако букмекеры фаворитами называют представителей других стран.

Впервые в Берлине с мая 1945 года: ветераны из России вспоминают о войне - DW Новости (09.05.2018) 09.05.2018

Что говорят о войне и Германии два ветерана из Московской области? Корреспондент DW прогулялся по Берлину и его пригородам с двумя участниками Второй мировой.
Eleni Foureira aus Zypern

Первый полуфинал "Евровидения-2018": Израиль и Кипр рулят 09.05.2018

Участницы от Израиля и Кипра по итогам первого отборочного тура конкурса стали его безоговорочными фаворитами. Представителям сильного пола места в финале достались труднее.
08.05.2018, Lissabon, Portugal: Saara Aalto singt für Finnland im ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest das Lied Monsters. Foto: Jörg Carstensen/dpa | Verwendung weltweit

Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2018" 08.05.2018

На конкурсе в Лиссабоне первые десять участников преодолели отборочный тур. Фавориты "Евровидения-2018" уверенно вышли в финал.
People walk past a banner advertising the Eurovision Song Contest Friday, May 4 2018, in Lisbon's Rossio Square. The Eurovision final will be held in Lisbon May 12. (AP Photo/Armando Franca) |

Первый полуфинал "Евровидения-2018" начался в Лиссабоне 08.05.2018

Телезрителям предстоит выбрать 10 участников из представителей 19 стран первого полуфинала "Евровидения". Среди фаворитов на выход в финал - Израиль и Кипр, а также Болгария, Чехия и Эстония.
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