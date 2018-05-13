"Евровидение-2018"

О чем говорили Навальный в Москве, Хабенский в Берлине и Танкян в Ереване? - DW Новости (11.05.2018)

Решение суда по делу Алексея Навального перенесено на 15 мая. Оппозиционного политика обвиняют в организации несанкционированной в Москве акции, которая проходила под лозунгом "он нам не царь" и была приурочена к инаугурации Владимира Путина. Примечательно, что именно сейчас Госдума рассматривает законопроект о наказании за вовлечение в несогласованные акции несовершеннолетних.