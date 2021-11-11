Все новости

От борьбы с диктатурой до феминизма: как Тихановская сорвала овации на лекции в Берлине

Публика несколько раз прерывала выступление Светланы Тихановской аплодисментами. При этом речь шла не только о политике. О том, что так впечатлило политический истеблишмент Берлина, - в репортаже DW.