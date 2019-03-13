 Все меньше ″желтых жилетов″ протестует во Франции | Новости из Германии о Европе | DW | 06.04.2019

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Европа

Все меньше "желтых жилетов" протестует во Франции

Очередные протестные акции во Франции прошли накануне запланированного представления правительством результатов "больших национальных дебатов" по проблемам, поднимаемым участниками акций.

На акции протестов желтых жилетов

На акции протестов "желтых жилетов"

В 21-й раз вышли в субботу, 23 марта, на улицы Парижа и других городов Франции тысячи участников движения "желтых жилетов" чтобы выразить свое недовольство политикой президента страны Эмманюэля Макрона. По данным властей, в протестах по всей стране на этот раз участвовало 22 300 человек. Это самое меньшее количество участников с момента начала акций в середине ноября 2018 года, отмечается в сообщении министерства внутренних дел Франции. На улицы Парижа, в частности, вышли, три с половиной тысячи человек. Неделю назад общее число участников акции составило 33,7 тысячи человек, в том числе 4 тысячи митинговали во французской столице.

Контекст

Обращение президента Макрона к нации свидетельствует о том, что он не понимает, насколько французы настроены против него и его позиции, считает обозреватель FAZ Андреас Росс. (12.12.2018)

Французские власти демонстрируют бессилие, банды погромщиков нанесли им унижение - так оппозиция оценивает действия властей во время акций "желтых жилетов". Министры должны предоставить объяснения в Сенате. (18.03.2019)

Несмотря на то, что протестные акции в основном прошли мирно, несколько раз полиция вынуждена была применять слезоточивый газ против манифестантов. В Париже было задержано 43 человека.

Акции  "желтых жилетов" прошли накануне запланированного на понедельник представления правительством результатов "больших национальных дебатов" по проблемам, поднимаемым участниками протестных маршей.

Чего требуют "желтые жилеты"

Активисты в желтых жилетах впервые вышли на улицы Франции в ноябре 2018 года. С самого начала их марши сопровождались столкновениями с полицией и актами насилия.             

Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на бензин, и требовали повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.

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    Автор: Никита Баталов


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