Все больше немцев платят за просмотр фильмов онлайн

Если кинофильмы и сериалы можно смотреть на пиратских сайтах бесплатно - зачем же за них платить? Так по-прежнему думают многие пользователи интернета. Однако в Германии их становится все меньше.

Благодаря стриминговым сервисам и их умеренными ценам, все более широкому распространению телевизоров с выходом в интернет (Smart TV), а также, безусловно, успешной борьбе с видеопиратством, в ФРГ быстро растет число тех, кто предпочитает пользоваться плодами чужого интеллектуального труда совершенно легально.

Почти половина немецкой молодежи смотрит кино по подписке

Об этом свидетельствуют данные немецкого объединения предприятий цифровой экономики Bitkom. Согласно опубликованному 25 марта исследованию, в Германии в 2018 году уже 37% пользователей интернета старше 14 лет смотрели фильмы в онлайн-кинотеатрах по подписке. Годом раньше их было 29%, а в 2014-м - всего 19%. Таким образом, доля немцев, готовых честно платить за фильмы из Сети, да к тому же еще без рекламных пауз, за четыре последних года почти удвоилась.

Стриминговые сервисы пользуются растущей популярностью в семьях с детьми

Причем наибольшую готовность получать удовольствие, не нарушая авторских прав, проявляет самая молодая возрастная группа, несколько лет назад начавшая привыкать платить за музыку из интернета. В прошлом году среди пользователей Сети в возрасте от 14 до 29 лет уже почти каждый второй был абонентом стримингового видеосервиса: 46%. Всего два года назад их было меньше трети: 29%. И даже в самой старшей возрастной группе 65+ доля клиентов платных сервисов достигла 20%. В 2016-м этот показатель составлял лишь 8%.

Жители Германии имеют сегодня широкий выбор стриминговых сервисов, отмечает Bitkom и перечисляет восемь из них, в том числе Amazon Prime Video, Netflix, Maxdome и Sky Ticket. Однако услуги "видео по запросу" (video on demand) - рынок настолько привлекательный, что на него хотят выйти все новые игроки, говорится в исследовании.

60% рынка Германии контролируют Amazon Prime Video и Netflix

Так, весьма серьезным конкурентом может стать стриминговый сервис Apple TV+, о создании которого американский производитель айфонов объявил 25 января. Новый онлайн-кинотеатр будет доступен, согласно планам Apple, уже нынешней осенью примерно в 100 странах мира. Сколько будут стоить его услуги и какую ценовую модель он изберет, корпорация пока не сообщает.

Популярный актер и режиссер Маттиас Швайгхёфер снял первый немецкий сериал для Amazon Prime Video

Ценовых моделей, по сути дела, три. Это либо подписка, либо оплата за просмотр, либо смесь того и другого. В Германии утвердились первая и третья модели, представленные, соответственно, американскими сервисами Netflix и Amazon Prime Video. На них двоих, по оценкам экспертов, приходятся сейчас порядка 60 процентов немецкого рынка "видео по запросу".

По итогам 2017 года лидировала компания Amazon, а Netflix, стартовавшая в ФРГ осенью 2014 года, очень быстро ее догоняла. В 2018 году их доли рынка могли примерно сравняться, полагают эксперты. Сами компании точных данных о числе подписчиков не публикуют.

Ценовые модели для одной семьи или группы друзей

Netflix предлагает три варианта подписки. Каждый из них открывает доступ ко всей библиотеке сервиса и позволяет в любой момент расторгнуть договор. Стандартный абонемент стоит 10,99 евро в месяц, им могут пользоваться несколько человек, однако они имеют возможность одновременно смотреть фильмы только на двух гаджетах (ноутбук, Smart TV, смартфон, планшет). Так что этот вариант рассчитан главным образом на одну семью.

Особенность стримингового сервиса Netflix - большой выбор сериалов

В свою очередь, премиум-абонемент стоит 13,99 евро, но позволяет одновременно смотреть кино на четырех гаджетах. Этот вариант компания Netflix явно придумала с прицелом на группу друзей, которые приобретают подписку в складчину. При четырех подписчиках каждый платит по 3,50 евро в месяц - и может круглосуточно смотреть лицензионное кино.

У Amazon Prime Video годовой абонемент стоит 69 евро, это 5,75 евро в месяц, но можно оформить подписку с ежемесячной оплатой, она стоит 7,99 евро. Однако пользоваться можно только частью библиотеки сервиса, за многие фильмы и сериалы необходимо платить отдельно, например, 4 евро за просмотр.

Благодаря этой схеме Amazon Prime Video показывает новейшие кинофильмы раньше, чем Netflix. К тому же обладателям годового абонемента компания Amazon предлагает дополнительно определенные льготы в своем интернет-магазине, а также отдельный музыкальный стриминговый сервис. А студенты первые 12 месяцев смотрят вообще бесплатно, а затем подписка стоит либо 3,99 евро в месяц, либо 34 евро в год, это 2,83 евро в месяц.

Apple TV+ будет очень нелегко пробиться на немецкий рынок

Вот и получается, что жители Германии имеют сегодня возможность, не связываясь с пиратским контентом, всего за несколько евро в месяц приобрести право совершенно легально смотреть в интернете большое количество фильмов. Более того, при таких ценах растущее число пользователей, по наблюдениям аналитической компании Goldmedia, переходит к тому, что оформляет подписку на два стриминговых сервиса, хорошо дополняющих друг друга по набору предлагаемых фильмов и серий. Согласно опросу портала Statista, уже треть клиентов онлайн-кинотеатров имеют по два абонемента.

Так что Apple TV+ будет весьма нелегко пробиться на рынок Германии, полагают немецкие эксперты, хотя в пользу этого нового сервиса говорит большое число обладателей гаджетов фирмы Apple и, конечно же, ореол самого бренда. К тому же современные пользователи готовы весьма быстро переходить от одной компании, предлагающей "видео по запросу", к другой, предупреждает компания Goldmedia.

И пользователи ждут новых услуг, указывает, в свою очередь, объединение предприятий цифровой экономики Bitkom. Оно отмечает, что пока ни один стриминговый сервис не предлагает просмотр кинофильмов параллельно с их выходом на киноэкраны или в кратчайшие сроки после этого. В то же время большинство населения Германии, 72%, говорится в исследовании, приветствовало бы такую возможность.

Но вот платить в этом случае дополнительные деньги сверх подписки опрошенным не хочется. Лишь 14% процентов из тех, кто хотел бы воспользоваться такой премиальной услугой, готовы заплатить 30 евро за домашний просмотр фильма через четыре-шесть недель после его премьеры на большом экране. Хотя поход в кино всей семьей или компанией обойдется существенно дороже.

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