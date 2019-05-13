 Всероссийская федерация легкой атлетики погасила долг перед IAAF | Новости из Германии о России | DW | 01.06.2019

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Россия

Всероссийская федерация легкой атлетики погасила долг перед IAAF

Российская сторона выполнила все условия для восстановления членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, заявил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Штаб-квартира IAAF в Монако

Штаб-квартира IAAF в Монако

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) погасила долг перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). "Деньги IAAF мы выплатили", - приводит слова президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина агентство "Интерфакс" в субботу, 1 июня. Он подчеркнул, что тем самым выполнены условия для восстановления членства ВФЛА. "Теперь будем ожидать решения совета IAAF 9 июня", - добавил Шляхтин.

Дисквалификацию неоднократно продлевали

Международная ассоциация легкоатлетических федераций исключила ВФЛА из своих рядов в ноябре 2015 года, отреагировав тем самым на скандальное расследование о существовании в России государственной системы поддержки допинга. С тех пор IAAF неоднократно продлевала дисквалификацию, в последний раз - весной 2019 года.

Контекст

Безнаказанное жульничество - тяжелый наркотик, на который легко подсесть и соскочить с которого трудно, подчеркивает в комментарии специально для DW Александр Плющев. (18.06.2016)

DW изучила два 150-страничных документа с выводами Спортивного арбитража по апелляциям спортсменов из РФ и выяснила, что на самом деле сказал на суде информатор WADA Родченков. (27.04.2018)

Доступ WADA к допинг-пробам российских спортсменов

Для восстановления членства ВФЛА требовалось, в частности, оплатить расходы в размере 3,2 млн долларов (в пересчете - 2,87 млн евро), понесенные IAAF при рассмотрении и защите дел российских атлетов в Спортивном арбитражном суде в швейцарской Лозанне. Кроме того, российской стороне было необходимо передать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) все допинг-пробы московской лаборатории.

В январе 2019 года WADA удалось вывезти из России данные, скопированные с серверов московской антидопинговой лаборатории. Они касаются всех допинг-тестов российских спортсменов, полученных между январем 2012-го и августом 2015 года. Детальный анализ информации займет несколько месяцев.

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