Всеобщий масочный режим. Главное - объявить!

Из-за роста числа инфицированных коронавирусом и больных COVID-19 Роспотребнадзор рекомендовал гражданам носить маски в местах массового пребывания людей. Главное, чтобы было объявлено, иронизирует Сергей Елкин.
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