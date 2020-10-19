Всеобщий масочный режим. Главное - объявить!

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За что будут штрафовать москвичей после снятия карантина

Режим самоизоляции в Москве отменен, как и пропуска, и график прогулок. Но это не значит, что москвичам теперь можно все, предупреждает карикатурист Сергей Елкин.