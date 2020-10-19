 Всеобщий масочный режим. Главное - объявить! | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 27.10.2020

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Россия

Всеобщий масочный режим. Главное - объявить!

Из-за роста числа инфицированных коронавирусом и больных COVID-19 Роспотребнадзор рекомендовал гражданам носить маски в местах массового пребывания людей. Главное, чтобы было объявлено, иронизирует Сергей Елкин.

Карикатура - мужчина в гигиенической маске стоит перед громкоговорителем, на котором тоже защитная маска и из которого раздается: Внимание! Объявлен всеобщий масочный режим!.

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