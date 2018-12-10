 Всемирный форум в Женеве ищет новые пути миграционной политики | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.12.2019

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Мир

Всемирный форум в Женеве ищет новые пути миграционной политики

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев проводит форум по вопросам миграции. В нем примут участие 3000 представителей стран ООН, благотворительных организаций, частного бизнеса, религиозных лидеров.

Мигранты на границе Мексики и США

Мигранты на границе Мексики и США

Спустя год после того, как Генассамблея ООН утвердила глобальный миграционный пакт, участники международной конференции в Женеве займутся поиском путей улучшения обслуживания перемещенных лиц по всему миру. На всемирный форум, посвященный проблемам беженцев, который начнется во вторник, 17 декабря, съедутся около 3 000 представителей стран - членов ООН, благотворительных организаций, частного сектора экономики, а также религиозных лидеров, сообщили 16 декабря в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Контекст

Правительство ФРГ считает, что на саммите ЕС в Брюсселе будет достигнута договоренность с Турцией, готовой помочь европейцам ограничить поток беженцев, но на определенных условиях. (17.03.2016)

США, Австралия и несколько стран ЕС решили не подписывать миграционный пакт ООН. Есть сомнения и в ФРГ. И не только у правых популистов, но и у одного из министров правительства Меркель. (19.11.2018)

Целью конференции заявлен поиск решений для защиты, расселения и обслуживания беженцев. Германию будет представлять министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas). В германском МИДе встречу назвали "центральным элементом для реализации глобального пакта о беженцах". По словам представителя ведомства, Германия намерена сделать акцент на вопросах образования мигрантов.

Главным устроителем форума является Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, соорганизаторами выступает ряд стран, в том числе ФРГ и Турция.

Принятый год назад миграционный пакт ООН призван помочь странам с низким ВВП, принимающим большое число нелегальных мигрантов. Предполагалось, что экономически развитые государства, подписавшие пакт, будут предоставлять странам с большим количеством беженцев финансовую и другие виды помощи. Пакт также должен упростить доступ беженцев к рынку труда, системам образования и здравоохранения. Документ не имеет обязывающей силы.

По данным ООН, в мире насчитывается почти 71 млн беженцев, изгнанных и соискателей политического убежища - это максимальное число со времен Второй мировой войны. Около 41 млн ищут защиты, не покидая границ своей страны.

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    Автор: Настасья Штраухлер, Григорий Аросев


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