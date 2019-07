"Всемирный конгресс украинцев" стал "нежелательным" в РФ

Министерство юстиции России внесло "Всемирный конгресс украинцев" (The Ukrainian World Congress, UWC) в список нежелательных в РФ организаций. Об этом сообщает в среду, 17 июля, информагентство "Интерфакс" со ссылкой на директора Департамента организации и контроля Минюста РФ Андрея Чумакова.

Решение внести зарегистрированную в Канаде организацию UWC в "Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", было принято Генпрокуратурой РФ 11 июля. Основанием для этого стало признание Всемирного конгресса украинцев организацией, "представляющей угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".

Реакция Украины на внесение UWC в список нежелательных в РФ организаций

Украинская сторона резко раскритиковала соответствующее решение Минюста РФ. В частности, замминистра иностранных дел Украины Егор Божок 13 июля заявил, что Киев "решительно протестует против решения Генпрокуратуры РФ признать UWC нежелательной в России организацией" и считает его "непреложным доказательством того, что Россия проводит агрессивную и разрушительную политику, направленную на уничтожение на территории РФ неправительственных организаций, связанных с украинским меньшинством".

Соответствующее заявление Божок сделал на своей странице в Twitter, добавив, что Россия в очередной раз "продемонстрировала свои хищнические намерения и планы по завоеванию Украины".

Кроме того, дипломат заявил, что МИД Украины подготовит для президента Украины Владимира Зеленского варианты соответствующего ответа на данный шаг со стороны Москвы.

Всемирный конгресс украинцев

Организация "Всемирный конгресс украинцев" была создана в Нью-Йорке в 1967 году под названием "The World Congress of Free Ukrainians" с целью объединить украинцев, проживающих на территории своей родины и за ее пределами, и представлять интересы украинских диаспор по всему миру. В 1993 году организация стала называться "The Ukrainian World Congress".

По данным самой организации, сегодня она представляет интересы 20 миллионов украинцев, проживающих за пределами Украины в более чем 60 странах мира.

______________

