Всемирный конгресс украинцев дал оценку выборам президента Украины

Члены Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) не зафиксировали серьезных нарушений на президентских выборах в Украине. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник, 1 апреля, председатель миссии ВКУ Евгений Човий. В частности, эксперты наблюдательной миссии отметили, что использования административного ресурса для агитации избирателей ими зафиксировано не было.

"На основе результатов наблюдения миссии Всемирного конгресса украинцев президентские выборы 2019 года отвечают международным стандартам демократических выборов", - заявил Човий.

При этом ВКУ зафиксировала также ряд мелких нарушений, ни одно из которых, однако, не повлияло существенно на исход голосования. Речь идет, в частности, о нехватке места для информации о кандидатах и задержке с открытием отдельных избирательных участков. Кроме того, не везде лица с инвалидностью могли без труда получить доступ к избирательным кабинам.

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов в Украине

Президентские выборы состоялись в Украине в воскресенье, 31 марта. После подсчета Центральной избирательной комиссией около 95 процентов электронных протоколов во второй тур выборов прошли худрук студии "Квартал 95" Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Всемирный конгресс украинцев - это общественная организация, объединяющая украинцев, проживающих как у себя на родине, так и за пределами Украины. Данная организация была создана в 1967 году в Нью-Йорке с целью представлять интересы украинской диаспоры во всем мире.

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