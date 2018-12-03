Всемирный банк удвоит вложения в борьбу с изменением климата

Всемирный банк намерен удвоить свои вложения в борьбу с изменением климата. Об этом организация сообщила в понедельник, 3 декабря. С 2021 до 2025 года Всемирный банк выделит на эти цели 200 млрд долларов (в пересчете - 177 млрд евро).

Средства должны прежде всего помочь бедным странам справиться с последствиями изменения климата. Необходимо "бороться с его причинами, но в то же время адаптироваться к последствиям, которые часто затрагивают беднейшие народы в наибольшей степени", подчеркнула представитель организации Кристалина Георгиева.

Намерение Всемирного банка "посылает важный сигнал международному сообществу поступить аналогичным образом", говорится в пресс-релизе. Государствам требуется "построить более безопасное, более климатически устойчивое будущее", заявил президент организации Джим Ён Ким.

С 3 по 14 декабря в польском городе Катовице проходит 24-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Главной темой встречи является сдерживание глобального потепления и адаптация к изменению климата. Парижское соглашение по климату, заключенное в 2015 году, поставило цель ограничить глобальное потепление к концу века двумя градусами по Цельсию.

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