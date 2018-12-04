 Всемирный банк представил доклад об экономике России | Новости из Германии о России | DW | 04.12.2018

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Россия

Всемирный банк представил доклад об экономике России

Российская экономика сравняется по темпам роста с мировой не ранее 2028 года, утверждают эксперты Всемирного банка. Для ускорения роста ВВП необходимы приток мигрантов и рост инвестиций.

Рублевая монета на фоне российского флага

Экономика России сравняется по темпам роста с мировой не ранее 2028 года. Об этом говорится в докладе Всемирного банка, опубликованном в понедельник, 3 декабря. При выполнении ряда условий темп роста российской экономики к этому времени составит 3 процента. Однако без их реализации рост будет ограничен 2,5 процента, отмечают эксперты организации. По их мнению, этот показатель меньше, чем у развивающихся государств.

По оценке экспертов организации, в ближайшие годы темпы роста российской экономики продолжат снижаться - с 1,5% в 2017 году до 1,3% в 2023. Основной причиной Всемирный банк называет ухудшение демографической ситуации. После 2023 года прирост ВВП начнет восстанавливаться и превысит показатели экономик развитых стран в 2026 году. Это обусловлено притоком рабочей силы, говорится в докладе.

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Пенсионная реформа отчасти ускорит экономику

Пенсионная реформа поможет ускорить развитие экономики лишь отчасти, отмечается в документе. С 2020 по 2028 годы численность потенциальной рабочей силы будет расти на 0,9 процентных пункта в год при повышении пенсионного возраста. Для ускорения роста ВВП российской экономике, помимо пенсионной реформы, необходимы приток мигрантов, рост инвестиций, а также увеличение общей факторной производительности, подчеркивают эксперты Всемирного банка.

В первоначальном варианте пенсионной реформы, инициированном российским правительством, предлагалось увеличить пенсионный возраст для мужчин на пять лет (до 65 лет) и для женщин на восемь лет (до 63 лет). Владимир Путин предложил сократить срок повышения пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет, разрешить тем, кто должен был выйти на пенсию в ближайшие два года, сделать это на полгода раньше нового пенсионного возраста, а также предусмотреть наказания для работодателей за увольнение работников "предпенсионного возраста" (за пять лет до срока выхода на пенсию). В сентябре Госдума России приняла в окончательном чтении законопроект о повышении пенсионного возраста, ранее одобрив все поправки, предложенные президентом.

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    Автор: Евлалия Самедова


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