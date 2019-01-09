 Всемирный банк понизил прогноз по росту мировой экономики | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Всемирный банк понизил прогноз по росту мировой экономики

Тенденция на ослабление не обойдет стороной и Россию. По сравнению с прогнозами на июнь 2018 года цифры скорректированы на 0,3 процентных пункта.

Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне

Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне

Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз по росту темпов мировой экономики в 2019 году - с 3 до 2,9 процента. Это следует из обнародованного во вторник, 8 января, доклада "Перспективы развития мировой экономики", составленного базирующейся в Вашингтоне организацией.

Контекст

Товарооборот между Украиной и ЕС растет на фоне напряженных отношений с РФ. Немецкие инвесторы хвалят реформаторов в Киеве, но бума инвестиций в условиях необъявленной войны ждать не приходится. (30.11.2018)

Чтобы рубль потеснил в России валюту США, Кремлю следует уходить от сырьевой экономики, учитывать опыт бундесбанка и не повторять ошибок Эрдогана, считает Андрей Гурков. (07.10.2018)

"Оживление экономики стран, которые в значительной мере зависят от экспорта сырьевых товаров, по всей вероятности, будет гораздо более медленным, чем ожидалось", - указали эксперты ВБ, также обратив внимание на сокращение объемов "международной торговли и инвестиций".

В 2020-2021 годах мировые показатели роста опустятся еще ниже - до 2,8 процента.

Цифры по России также скорректированы

Тенденция на ослабление не обойдет стороной и Россию. По сравнению с прогнозами на середину 2018 года цифры скорректированы на 0,3 процентных пункта - с 1,8 до 1,5 процента.

Всемирный банк публикует доклад "Перспективы мировой экономики" дважды в год - в январе и в июне. При этом специалисты анализируют ключевые аспекты глобальной макроэкономической конъюнктуры и их влияние на государства - члены организации. 

Смотрите также:

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Атрибуты стабильного прошлого

    "Трудовая" и сберкнижка долгое время были для россиян атрибутами стабильности. Но они уходят в прошлое: сберкнижки меняются на пластиковые карточки, а "трудовые" становятся не нужны из-за отсутствия официальной работы. В кризис все больше россиян подвергаются увольнениям или уходят из-за невыгодных условий сами, примыкая к числу так называемых "неформально занятых". Сегодня в РФ их около 20 млн.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Любой каприз под 750 процентов

    Многие банки отказываются выдавать кредиты заемщикам - слишком высок риск невозврата. Некоторые и сами не пытаются получить кредит, ведь, чтобы подтвердить свою платежеспособность, надо предоставить сведения о трудоустройстве и постоянной зарплате. Выход предлагают микрофинансовые учреждения - при выдаче экспресс-кредита они просят только паспорт. Ставка может достигать 750 процентов в год.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Рыночная экономика

    Вещевые рынки, казалось бы, уже почти полностью превратившиеся в пережиток 90-х, снова обретают популярность. Как правило, они расположены у станций метро. Работают здесь в основном выходцы из стран Средней Азии и с Кавказа. Тельняшку или футболку можно купить за 150 рублей (около 1,7 евро), рубашку - за 500 (около 5,8 евро). Ни о каких кассовых чеках речь, разумеется, не идет.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    "Алик" - лучший китайский друг

    Россияне среднего класса и молодежь предпочитают покупать одежду и технику в интернете, причем все более популярными становятся иностранные магазины. В последнее время пальма первенства у китайского сайта AliExpress. Здесь покупки обходятся дешевле, чем на eBay, не говоря уже об обычных магазинах и торговых центрах. Иногда посылку приходится ждать несколько недель, однако экономия того стоит.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Время брать в руки спицы

    Пенсионеры в Москве живут гораздо лучше, чем на периферии, однако и здесь прожить на пенсию стало очень трудно. После выплаты коммунальных платежей на руках остается около 8 тысяч рублей (около 93 евро). На эти деньги нужно целый месяц покупать еду и лекарства. Пожилые женщины все чаще стараются заработать своим рукоделием: вяжут носки, шали, шарфы и продают их возле метро.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Несвежая пресса

    Если хочется почитать глянцевый журнал, а денег на него нет, можно купить со скидкой журнал трех-четырехмесячной давности. Если раньше непроданные просроченные журналы в основном выбрасывались или бесплатно раздавались по библиотекам, то теперь владельцы киосков предпочитают отдавать их на перепродажу. Ведь спрос есть.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Сезон "фармохоты" открыт

    Несмотря на наличие в России так называемого списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулирует государство, найти нужное лекарство по приемлемой цене не так уж просто: препараты дорожают прямо пропорционально падению курса рубля. В разных районах Москвы появились аптеки, позиционирующие себя как экстремально дешевые. На деле это просто рекламный ход.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Не с полки, а из-под полы

    Некоторые предприниматели оправдывают в кризис свое название особой предприимчивостью. Как известно, одна из статей расходов у продуктовых магазинов - лицензия на право реализации алкоголя. Сэкономить можно отказавшись от нее и убрав весь товар с полок. А постоянным клиентам принести товар со склада в непрозрачном пакете. Цена произвольная. Риск есть, но, кто не рискует, тот не продает шампанское.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    "Сетевики" в выигрыше

    Покупательская активность в кризис сократилась в России примерно на 10 процентов. Покупать стали меньше, стараясь выбирать товар подешевле. Тем не менее, многие, получив зарплату или пенсию, стараются сразу же потратить ее, купив продукты и бытовую химию впрок: дешевле они не становятся, а вот доход обесценивается из-за инфляции. Предпочтение отдают сетевым супермаркетам, где проходят промоакции.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Посредникам не беспокоиться!

    Почетное место на газетных развалах занимают издания, посвященные поиску жилья и работы. Искать квартиру через риэлтора дорого - надо платить ему комиссию за услуги, поэтому вырос спрос на аренду без посредников. То же касается работы - не каждый работодатель или соискатель хочет оплачивать услуги кадровых агентств. Объявление в газете несет в себе риски, но найти полезную информацию все же можно.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Надежда только на прохожих

    Нельзя сказать, что просящих милостыню на улицах Москвы или в метро и подземных переходах стало заметно больше. Другое дело, что все чаще можно увидеть людей, стесняющихся этого занятия, явно к нему не привыкших. Завидев камеру, они отворачиваются или уходят. Хотя, казалось бы, стыдно должно быть вовсе не им. Автор: Евлалия Самедова

    Автор: Евлалия Самедова


Смотреть видео 07:15
Now live
07:15 мин

Стабильность вместо рывка и прорыва: немецкий бизнес о правительстве Медведева

Контекст

Как выжить в кризис: россияне ищут выход

Проблемы в экономике РФ все больше сказываются на положении обычных граждан. Падение уровня жизни заметно и в Москве. К каким средствам прибегают россияне, чтобы выжить в кризис? (10.02.2016)  

Ссылки в интернете

Отчет Всемирного банка

Оценка экспертов Всемирного банка

Аудио- и видеофайлы по теме

Стабильность вместо рывка и прорыва: немецкий бизнес о правительстве Медведева  

Как немецкие компании оценивают работу в России  

Гаражная экономика в РФ - жизнь в тени  

Также по теме

Russland Rubel Symbolbild Sanktionen Konsequenzen

Всемирный банк представил доклад об экономике России 04.12.2018

Российская экономика сравняется по темпам роста с мировой не ранее 2028 года, утверждают эксперты Всемирного банка. Для ускорения роста ВВП необходимы приток мигрантов и рост инвестиций.

Russland Putin Amtseinführung

Комментарий: У России есть-таки шанс стать 5-й экономикой мира! 10.05.2018

Для выполнения ключевого требования нового майского указа Владимира Путина достаточно догнать и перегнать Германию по паритету покупательной способности, подсчитал Андрей Гурков.

Gaidar-Forum-2017 in Moskau Russland

Доклад Кудрина на Гайдаровском форуме больше, чем просто речь? 13.01.2017

Главным событием второго дня VIII Гайдаровского форума стал доклад экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина. Он выступил с речью об экономике России, обратив внимание на основные болевые точки.

Реклама

Самые читаемые

Как IT-специалисты из Львова работают и живут в Берлине  

Прокуратура США предъявила обвинения юристу из РФ Наталье Весельницкой  

Владимир Зеленский попросил украинцев написать его предвыборную программу  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно