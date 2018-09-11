Всемирное наследие страдает от засухи: туристов перестали катать на лодках (фото)

Так сейчас выглядит с воздуха знаменитый Вёрлицкий парк в немецкой земле Саксония-Анхальт - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Этот княжеский парк, заложенный в долине Эльбы более 250 лет назад, является частью Дворцово-паркового королевства Дессау-Вёрлиц. В результате нынешнего рекордно жаркого лета здесь выгорели газоны и лужайки, а также страдают многие старые деревья. Сейчас из-за низкого уровня воды в прудах и каналах здесь пришлось временно прекратить популярные среди посетителей парка экскурсии на лодках.
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