Всемирное наследие страдает от засухи: туристов перестали катать на лодках (фото)

Вёрлицкий парк

Князь и его дети

В официальном браке у князя родился сын-наследник, но заключен этот союз был не по любви, а из политических расчетов. До свадьбы князь находился в отношениях с пасторской дочкой и трижды становился отцом. Позже он вступил в морганатический брак с дочерью своего главного садовника. В этой семье у него родилось еще трое детей. Плюс четверо от двух других связей…