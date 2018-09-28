Всемирное наследие в Веймаре - городе Гёте, Шиллера и Баухауса

Широкую мировую известность тюрингский город Веймар (Weimar) получил благодаря классикам немецкой литературы Фридриху Шиллеру (Friedrich Schiller) и Иоганну Вольфгангу фон Гёте (Johann Wolfgang von Goethe). Именно здесь на рубеже XVIII и XIX веков были написаны такие шедевры, как "Фауст" Гёте и "Мария Стюарт" Шиллера, а также многие другие их произведения.

Оба классика идеализировали античность, преклонялись перед классической культурой Древней Греции и Древнего Рима, видели в ней абсолютный нравственный ориентир для стремления к красоте и совершенству, образец для подражания. Своим творчеством Гёте и Шиллер стремились приблизить человечество к достижению этих идеалов.

Архитектурные памятники и исторические места, собрания, архивы и документы, связанные с их жизнью и творчеством в этом городе, называют "Классическим Веймаром" (Klassisches Weimar). В 1998 году они стали объектами Всемирного наследия. Среди них - библиотека герцогини Анны Амалии (Herzogin Anna Amalia Bibliothek), Веймарская резиденция (Stadtschloss) и Садовый домик Гёте (Goethes Gartenhaus) с парком на реке Ильм (Park an der Ilm).

От классики - к модернизму

Недалеко от парка расположены объекты Всемирного наследия, внесенные в список ЮНЕСКО на два года раньше. Они связаны с Баухаусом (Bauhaus-Universität) - высшей школой строительства и дизайна, созданной в Веймаре в 1919 году под руководством Вальтера Гропиуса (Walter Gropius). О вкладе его преподавателей и студентов в формирование современной мировой архитектуры в городе напоминают главное учебное здание (Hauptgebäude), Школа декоративно-прикладных искусств (Kunstgewerbeschule), а также экспериментально-образцовый жилой дом "У рога" (Musterhaus "Am Horn") с обстановкой, созданной Марселем Брёйером (Marcel Breuer). В апреле 2019 года здесь по случаю 100-летия открылся новый Музей Баухауса.

Фотогалеря: Новый музей Баухауса в Веймаре

Музей Баухауса в Веймаре Современная архитектура 100 лет назад архитекторы, преподававшие и прошедшие обучение в Баухаусе, знаменитой Высшей школе строительства и художественного конструирования, разработали все те элементы, без которых мы не можем представить себе сегодня ни одного современного здания. Музей Баухауса также построен в духе и согласно традициям школы, основанной в Веймаре 12 апреля 1919 года.

Музей Баухауса в Веймаре Спорный проект Здание Музея Баухауса, впервые открывшее двери для посетителей 6 апреля 2019 года, спроектировано известным берлинским архитектором Хайке Ханада (Heike Hanada). Жители Веймара приняли проект не сразу. Сначала им не очень понравилась идея строительства в городе огромного куба серого цвета.

Музей Баухауса в Веймаре Примирение Неординарный архитектурный проект все же убедил жителей Веймара. Во-первых, здание фантастически смотрится в темное время суток - когда зажигается светодиодная подсветка по периметру здания. Во-вторых, пространство внутри наполнено воздухом и светом, а линии и цветовое оформление радуют глаз.

Музей Баухауса в Веймаре Праздник в Веймаре В апреле Веймар официально начал отмечать 100-летний юбилей Баухауса. Помимо того, что открылся музей, по улицам города прошел карнавал. Среди ряженых были и те, кто предстал перед публикой в виде... Музея Баухауса.

Музей Баухауса в Веймаре Карнавал в честь Баухауса Другие костюмы были призваны напомнить об основных формах и цветах, придуманных профессорами и учениками веймарской школы.

Музей Баухауса в Веймаре По соседству В 1933 году Баухаус закрыли национал-социалисты. Символично, что Музей Баухауса в Веймаре построили рядом со зданием, построенным нацистами. Gauforum (на фото - справа) должен был символизировать мощь и централизованность власти "третьего рейха", и при Гитлере здесь располагалась местная администрация. В 1946 году здание заняли советские военные, а сейчас здесь - земельная администрация Тюрингии.

Музей Баухауса в Веймаре Легендарная колыбель Эту детскую колыбельку создал немецкий график, дизайнер и архитектор Петер Келер, сначала учившийся, а потом работавший в Баухаусе. Сегодня знаменитая люлька - один из самых ярких экспонатов веймарского Музея Баухауса.

Музей Баухауса в Веймаре Живопись В разные годы в Баухаусе работали Кандинский, Клее, Шлеммер, Файнингер, Мохой-Надь, Иттен. Живопись также является частью экспозиции нового веймарского музея.

Музей Баухауса в Веймаре Мебель Конечно, не мог обойтись Музей Баухауса и без лампы Вагенфельда, а также без кресел и стульев Мис ван дер Роэ и Брёйера. Без этих предметов сложно себе представить современный офис. Конечно, мебель была модифицирована и выглядит сейчас немного иначе, но начиналось все 100 лет назад!

Музей Баухауса в Веймаре Экс-канцлер с супругой На открытии музея в Веймаре было замечено немало известных личностей. Посмотреть на экспонаты, к примеру, пришел экс-канцлер Герхард Шредер с супругой Ким Со Ён. Судя по всему, музей приятно удивил пару. Автор: Дарья Брянцева



Вопросы эксперту

Кристин Кнебель (Kristin Knebel) знает Веймар с детства. Она выросла здесь и много лет работала. В расположенной неподалеку Йене изучала историю искусств и теологию. С 2009 года работает референтом генерального директора музеев Фонда веймарской классики (Klassik Stiftung Weimar).

DW: Что нельзя пропустить при первом знакомстве с Веймаром?

Кристин Кнебель: В Веймаре находится много памятников, внесенных в список Всемирного наследия. Обязательными для посещения среди них являются дом-музей Гёте (Goethes Wohnhaus), библиотека герцогини Анны Амалии с залом в стиле рококо (Herzogin Anna Amalia Bibliothek), Веймарская резиденция (Stadtschloss) и парк на реке Ильм (Park an der Ilm), в котором находятся Садовый домик Гёте (Goethes Gartenhaus) и Римский дом (Römisches Haus), построенный в стиле раннего классицизма.

- На что следует обратить особое внимание?

- На контрасты, возникающие благодаря сочетанию памятников классического периода в истории Веймара и модернизма. Здесь можно глубоко окунуться в историю конца XVIII - начала XIX веков, одновременно знакомясь с тем, что оставили после себя философ Фридрих Ницше (Friedrich Nietzsche), композитор Ференц Лист (Franz Liszt), архитектор Хенри ван де Велде (Henry van de Velde) и школа Баухауза. В Веймаре и его окрестностях есть также места, с культурным наследием не связанные, но важные с точки зрения исторической памяти о преступлениях нацизма: концентрационный лагерь Бухенвальд и так называемый Гауфорум, один из административных и пропагандистских центров "третьего рейха".

- Ваш секрет для посвященных?

- Городской дворец - Веймарская резиденция (Stadtschloss). Снаружи она выглядит как будто слишком строго, но при ближайшем рассмотрении оказывается настоящей жемчужиной - местом, сохранившим историческую аутентичность эпохи классицизма. Особый интерес представляют грандиозная парадная лестница, названная в честь первого архитектора этого дворца Генриха Генца (Heinrich Gentz), а также бальный и другие праздничные залы, оформленные в период около 1800 года. Фонд веймарской классики выставляет в резиденции произведения из своих обширных коллекций: от работ Дюрера, Кранаха, Каспара Давида Фридриха до Родена, Моне и Макса Бекмана.

Фотогалерея: Веймарские достопримечательности

Достопримечательности Веймара Нашу прогулку по Веймару начнем на Рыночной площади около этого дома с бело-зеленым фасадом - памятника ренессансного стиля. Некоторое время в здании заседал городской совет, позже стали проводить балы и давать концерты. Здесь бывали Ференц Лист, Гофман фон Фаллерслебен и многие другие известные жители и гости Веймара.

Достопримечательности Веймара Этот дворец был резиденцией герцогов Саксен-Веймара. Великий герцог Карл Август Саксен-Веймар-Эйзенахский (1757-1828) привлек в город многих поэтов, художников, музыкантов и мыслителей. Известной покровительницей науки и искусств также была его мать - герцогиня Анна Амалия. Сейчас во дворце находится экспозиция, посвященная веймарским памятникам Всемирного наследия.

Достопримечательности Веймара В 1775 году по приглашению великого герцога в Веймаре поселился молодой поэт Иоганн Вольфганг фон Гёте, получивший здесь должность государственного советника. Сначала ему был предоставлен этот садовый домик в парке на берегу реки Ильм, а затем большой дом в городе, в котором он прожил почти полвека.

Достопримечательности Веймара Фридрих Шиллер впервые побывал в Веймаре в 1787 году, но окончательно поселился здесь в 1799 году при содействии Гёте. Здесь он провел последние годы своей жизни. Несколько лет Гёте и Шиллер вместе руководили Веймарским театром, в котором проходили премьеры всех поздних драм Шиллера - за исключением "Орлеанской девы". Этот период вошел в историю литературы как Веймарский классицизм.

Достопримечательности Веймара Перед нами - одна из первых немецких княжеских библиотек, открытых для доступа общественности. Долгое время Библиотекой герцогини Анны Амалии, под которую был отдан один из веймарских дворцов, руководил Гёте. Она считается одной из самых известных в Германии и вместе с другими памятниками эпохи Веймарского классицизма имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Достопримечательности Веймара В этом здании располагается Немецкий национальный театр, а перед ним установлен памятник Гёте и Шиллеру. В 1919 году здесь проходили заседания парламента первого немецкого демократического государства - Веймарской республики. Конституционное собрание было перенесено сюда из Берлина, так как в столице бывшей империи тогда сложилась напряженная и нестабильная обстановка.

Достопримечательности Веймара В этом же году в Веймаре под руководством Вальтера Гропиуса была создана Высшая школа строительства и художественного конструирования - Баухаус, оказавшая революционное влияние на архитектуру и дизайн XX века. В число преподавателей Баухауса входили также Василий Кандинский, Пауль Клее, Лионель Фейнингер и многие другие знаменитые художники и архитекторы. Позже Баухаус переехал в Дессау.

Достопримечательности Веймара Веймарская республика существовала до 1933 года, когда власть в стране захватили национал-социалисты во главе с Адольфом Гитлером. Около Веймара находится одно из трагических мест, напоминающих о чудовищных преступлениях времен "третьего рейха". В 1937 году около этого города был создан один из нацистских концлагерей - Бухенвальд, в котором погибло 56 тысяч человек. Автор: Максим Нелюбин



- Что вам больше всего запомнилось во время первого знакомства с этими местами?

- В доме Гёте на площади Фрауэнплан (Frauenplan) и веймарских парках я бывала, конечно, еще ребенком. Сегодня наибольшее впечатление на меня производят комнаты писателя с оригинальной обстановкой, особенно личная библиотека Гёте и рабочий кабинет, где до сих пор ощущается его незримое присутствие, та атмосфера, в которой он работал.

- Какое время года здесь самое красивое?

- Весна, лето и ранняя осень. Веймар окружен своего рода зеленым поясом. Его образуют, в частности, парк у реки Ильм, а также дворцовые парки в Тифурте (Schloss Tiefurt) и Бельведере (Schloss Belvedere). В этой связи также стоит упомянуть уютные и тихие сады около домов Гёте. В Веймаре есть, где отдохнуть на природе, под кронами старых деревьев, в беседках, около фонтанов. У зимы тоже есть свои преимущества. Туристов в это время меньше, что позволяет знакомиться с музеями в более спокойной обстановке.

- Знакомство с Всемирным наследием стимулирует аппетит. Какие особенные блюда региональной кухни вы можете рекомендовать?

- "Оригинальные" тюрингские деликатесы можно попробовать повсюду в Германии, но только у нас в Тюрингии тюрингская жареная колбаска (Thüringer Bratwurst) вкусна по-настоящему. То же самое можно сказать о мясных блюдах с тюрингскими клецками. Летом в Веймаре достаточно кафе, где можно приятно посидеть на улице и насладиться атмосферой города.

- Какой из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО вы бы сами хотели посетить?

- Муки выбора... Думаю, что в обозримом будущем я точно отправлюсь в Италию, чтобы посетить этрусские некрополи в провинции Лацио и около Рима. Особенно хочу побывать в Тарквинии, но и античный Геркуланум на берегу Неаполитанского залива значится в планах, как и многое другое.

ВИДЕО: Веймар за 60 секунд

ПРОЕКТ DW: Пути к Всемирному наследию

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