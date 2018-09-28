Всемирное наследие в Веймаре - городе Гёте, Шиллера и Баухауса

В этом небольшом городе есть сразу несколько объектов из списка ЮНЕСКО. В 2019 году здесь широко отмечают 100-летний юбилей Баухауса.
Широкую мировую известность тюрингский город Веймар (Weimar) получил благодаря классикам немецкой литературы Фридриху Шиллеру (Friedrich Schiller) и Иоганну Вольфгангу фон Гёте (Johann Wolfgang von Goethe). Именно здесь на рубеже XVIII и XIX веков были написаны такие шедевры, как "Фауст" Гёте и "Мария Стюарт" Шиллера, а также многие другие их произведения.
Оба классика идеализировали античность, преклонялись перед классической культурой Древней Греции и Древнего Рима, видели в ней абсолютный нравственный ориентир для стремления к красоте и совершенству, образец для подражания. Своим творчеством Гёте и Шиллер стремились приблизить человечество к достижению этих идеалов.
Архитектурные памятники и исторические места, собрания, архивы и документы, связанные с их жизнью и творчеством в этом городе, называют "Классическим Веймаром" (Klassisches Weimar). В 1998 году они стали объектами Всемирного наследия. Среди них - библиотека герцогини Анны Амалии (Herzogin Anna Amalia Bibliothek), Веймарская резиденция (Stadtschloss) и Садовый домик Гёте (Goethes Gartenhaus) с парком на реке Ильм (Park an der Ilm).
От классики - к модернизму
Недалеко от парка расположены объекты Всемирного наследия, внесенные в список ЮНЕСКО на два года раньше. Они связаны с Баухаусом (Bauhaus-Universität) - высшей школой строительства и дизайна, созданной в Веймаре в 1919 году под руководством Вальтера Гропиуса (Walter Gropius). О вкладе его преподавателей и студентов в формирование современной мировой архитектуры в городе напоминают главное учебное здание (Hauptgebäude), Школа декоративно-прикладных искусств (Kunstgewerbeschule), а также экспериментально-образцовый жилой дом "У рога" (Musterhaus "Am Horn") с обстановкой, созданной Марселем Брёйером (Marcel Breuer). В апреле 2019 года здесь по случаю 100-летия открылся новый Музей Баухауса.
Фотогалеря: Новый музей Баухауса в Веймаре
Вопросы эксперту
Кристин Кнебель (Kristin Knebel) знает Веймар с детства. Она выросла здесь и много лет работала. В расположенной неподалеку Йене изучала историю искусств и теологию. С 2009 года работает референтом генерального директора музеев Фонда веймарской классики (Klassik Stiftung Weimar).
DW: Что нельзя пропустить при первом знакомстве с Веймаром?
Кристин Кнебель: В Веймаре находится много памятников, внесенных в список Всемирного наследия. Обязательными для посещения среди них являются дом-музей Гёте (Goethes Wohnhaus), библиотека герцогини Анны Амалии с залом в стиле рококо (Herzogin Anna Amalia Bibliothek), Веймарская резиденция (Stadtschloss) и парк на реке Ильм (Park an der Ilm), в котором находятся Садовый домик Гёте (Goethes Gartenhaus) и Римский дом (Römisches Haus), построенный в стиле раннего классицизма.
- На что следует обратить особое внимание?
- На контрасты, возникающие благодаря сочетанию памятников классического периода в истории Веймара и модернизма. Здесь можно глубоко окунуться в историю конца XVIII - начала XIX веков, одновременно знакомясь с тем, что оставили после себя философ Фридрих Ницше (Friedrich Nietzsche), композитор Ференц Лист (Franz Liszt), архитектор Хенри ван де Велде (Henry van de Velde) и школа Баухауза. В Веймаре и его окрестностях есть также места, с культурным наследием не связанные, но важные с точки зрения исторической памяти о преступлениях нацизма: концентрационный лагерь Бухенвальд и так называемый Гауфорум, один из административных и пропагандистских центров "третьего рейха".
- Ваш секрет для посвященных?
- Городской дворец - Веймарская резиденция (Stadtschloss). Снаружи она выглядит как будто слишком строго, но при ближайшем рассмотрении оказывается настоящей жемчужиной - местом, сохранившим историческую аутентичность эпохи классицизма. Особый интерес представляют грандиозная парадная лестница, названная в честь первого архитектора этого дворца Генриха Генца (Heinrich Gentz), а также бальный и другие праздничные залы, оформленные в период около 1800 года. Фонд веймарской классики выставляет в резиденции произведения из своих обширных коллекций: от работ Дюрера, Кранаха, Каспара Давида Фридриха до Родена, Моне и Макса Бекмана.
Фотогалерея: Веймарские достопримечательности
- Что вам больше всего запомнилось во время первого знакомства с этими местами?
- В доме Гёте на площади Фрауэнплан (Frauenplan) и веймарских парках я бывала, конечно, еще ребенком. Сегодня наибольшее впечатление на меня производят комнаты писателя с оригинальной обстановкой, особенно личная библиотека Гёте и рабочий кабинет, где до сих пор ощущается его незримое присутствие, та атмосфера, в которой он работал.
- Какое время года здесь самое красивое?
- Весна, лето и ранняя осень. Веймар окружен своего рода зеленым поясом. Его образуют, в частности, парк у реки Ильм, а также дворцовые парки в Тифурте (Schloss Tiefurt) и Бельведере (Schloss Belvedere). В этой связи также стоит упомянуть уютные и тихие сады около домов Гёте. В Веймаре есть, где отдохнуть на природе, под кронами старых деревьев, в беседках, около фонтанов. У зимы тоже есть свои преимущества. Туристов в это время меньше, что позволяет знакомиться с музеями в более спокойной обстановке.
- Знакомство с Всемирным наследием стимулирует аппетит. Какие особенные блюда региональной кухни вы можете рекомендовать?
- "Оригинальные" тюрингские деликатесы можно попробовать повсюду в Германии, но только у нас в Тюрингии тюрингская жареная колбаска (Thüringer Bratwurst) вкусна по-настоящему. То же самое можно сказать о мясных блюдах с тюрингскими клецками. Летом в Веймаре достаточно кафе, где можно приятно посидеть на улице и насладиться атмосферой города.
- Какой из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО вы бы сами хотели посетить?
- Муки выбора... Думаю, что в обозримом будущем я точно отправлюсь в Италию, чтобы посетить этрусские некрополи в провинции Лацио и около Рима. Особенно хочу побывать в Тарквинии, но и античный Геркуланум на берегу Неаполитанского залива значится в планах, как и многое другое.
ВИДЕО: Веймар за 60 секунд
ПРОЕКТ DW: Пути к Всемирному наследию
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