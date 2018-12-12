 Всемирное антидопинговое агентство завершило аудит РУСАДА | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.12.2018

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Мир

Всемирное антидопинговое агентство завершило аудит РУСАДА

Делегация WADA в составе трех человек обследовала помещения Российского антидопингового агентства и изучила методику работы его сотрудников.

Логотип РУСАДА

Логотип РУСАДА

Группа экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершила аудит РУСАДА. Об этом в среду, 12 декабря, сообщили в пресс-службе WADA.

Двухдневная проверка Российского антидопингового агентства осуществлялась делегацией в составе трех человек под руководством Тома Мэйя, заместителя директора Департамента образования и программ развития WADA.

Специалисты обследовали помещения РУСАДА и изучили методику работы его сотрудников. По итогам визита экспертам еще предстоит составить полноценный отчет с заключениями.

Контекст

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"Этот аудит - еще одна важная веха на пути к тому, чтобы РУСАДА стала партнером, которому полностью доверять в вопросах борьбы с допингом", - отметил гендиректор WADA Оливье Ниггли.

Предоставить доступ к московской лаборатории

В то же время российская сторона до 31 декабря еще должна предоставить доступ сотрудникам WADA в здание, где располагалась московская антидопинговая лаборатория, а также к ее информационной системе и допинг-пробам, опечатанным с 2015 года.

В противном случае Российскому антидопинговому агентству могут грозить жесткие санкции.

В сентябре WADA восстановило членство РУСАДА после почти трехлетней дисквалификации, вызванной скандалом вокруг предполагаемой государственной программы применения допинга в России.

РУСАДА, однако, следует выполнить целый ряд условий, в противном случае его членство может быть вновь заморожено.

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    Автор: Илья Коваль


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