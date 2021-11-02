Международное объединение неправительственных организаций "Всемирная организация против пыток" - одна из крупнейших и самых влиятельных правозащитных групп в мире.

Международное объединение из 300 неправительственных организаций, совместно борющихся за принцип неприкосновенности личности, согласно которому человек не может быть произвольно лишен свободы, задержан, арестован или изгнан. Организация выступает против пыток, массовых и незаконных казней, насильственных "исчезновений" и других форм насилия.