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Всемирная организация против пыток

Международное объединение неправительственных организаций "Всемирная организация против пыток" - одна из крупнейших и самых влиятельных правозащитных групп в мире.

Международное объединение из 300 неправительственных организаций, совместно борющихся за принцип неприкосновенности личности, согласно которому человек не может быть произвольно лишен свободы, задержан, арестован или изгнан. Организация выступает против пыток, массовых и незаконных казней, насильственных "исчезновений" и других форм насилия.

ARCHIV - 31.10.2017, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Ein Schild mit der Aufschrift «Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof» hängt an der Einfahrt zum Bundesgerichtshof. Wegen möglicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit hat die Bundesanwaltschaft zwei frühere Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes festnehmen lassen. Wie die Behörde am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte, wurden die Syrer im Alter von 56 und 42 Jahren am Dienstag (12.02.2018) in Berlin und in Rheinland-Pfalz festgenommen. Foto: Uwe Anspach/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Правозащитники подали генпрокурору ФРГ заявление на белорусских силовиков 02.11.2021

Организация ECCHR и Всемирная организация против пыток подали генеральному прокурору Германии заявление с фамилиями шести высокопоставленных силовиков Беларуси, обвиняемых ими в преступлениях против человечности.
Police detain a man during an opposition rally to protest the official presidential election results in Minsk, Belarus, Sunday, Nov. 8, 2020. (AP Photo)

СК Беларуси отказался возбуждать уголовное дело против силовиков 26.08.2021

Около 700 белорусов подали заявления о превышении полномочий силовиками, о пытках, избиениях, сексуальных издевательствах. Все было в рамках закона, заявили правоохранители.
MINSK, BELARUS - SEPTEMBER 23, 2020: Riot police officers detain a participant in an unauthorized protest against the inauguration of Alexander Lukashenko as Belarus President by the Minsk - Hero City Stele. Natalia Fedosenko/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0E820D

Российские и международные правозащитники представили доклад о пытках в Беларуси 27.01.2021

Российский "Комитет против пыток" и Всемирная организация против пыток собрали данные о полицейском насилии в отношении граждан после президентских выборов в Беларуси.

Алесь Беляцкий: В Беларуси резко ограничены возможности работы правозащитных организаций 27.07.2007

В Санкт-Петербурге 27 июля состоялась презентация годового отчёта программы Международной федерации прав человека и Всемирной организации против пыток. Отчёт был посвящён положению прав правозащитников в странах СНГ.
Police officers detain rights activists during a protest at the headquarters of the Federal Security Service, FSB, in Moscow, Wednesday, Feb. 1, 2006. Second right is Lev Ponomaryov, leader of the group For Human Rights. Police detained several rights activists who protested Wednesday against what they say is a state campaign against non-governmental organizations. They criticized a new law that severely restricts the activities of NGOs in Russia and accused authorities of using espionage accusations against British diplomats to target NGOs. (AP Photo/Oleg Romanov)

Под предлогом борьбы с терроризмом - контроль над гражданским обществом 14.03.2007

Обсерватория по защите защитников прав человека – совместная программа Международной федерации лиг по правам человека и Всемирной организации против пыток – опубликовала 14 марта очередной ежегодный доклад.
Sonnenhungrige liegen am 15. Juli 2003, am Strand von Rimini an der italienischen Adriakueste. Bundeskanzler Gerhard Schroeder hat der italienischen Regierung mit der Absage seines Italien-Urlaubs gedroht. Das Bundeskanzleramt bestaetigte am Montag, 7. Juli 2003, eine entsprechende Meldung des Berliner Tagesspiegels. Danach regiert Schroeder auf eine unglaubliche Aeusserung des Wirtschaftsstaatssekretaers in Rom, Stefano Stefani. (AP Photo/Venanzio Raggi) ** zu APD9970 **

Туризм в эпоху террора и пыток 27.09.2004

Сегодня - "Всемирный день туризма". Международные правозащитные организации призывают туристов к отказу от проведения отпуска в странах, где преследуют и подвергают пыткам людей. Всё больше немцев едут в Саха-Якутию.