 Вселенский патриархат предоставит автокефалию Украинской православной церкви | Новости из Германии о Европе | DW | 11.10.2018

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Европа

Вселенский патриархат предоставит автокефалию Украинской православной церкви

Синод Вселенского патриархата в Стамбуле приступает к процедуре предоставления автокефалии.

Софийский собор в Киеве

Софийский собор в Киеве

Вселенский патриархат Константинополя согласился предоставить независимость (автокефалию) Украинской православной церкви (УПЦ). На заседании Синода под председательством Вселенского патриарха Варфоломея I "было решено подтвердить уже принятое решение о том, что Вселенский патриархат приступает к процедуре предоставления автокефалии Украинской церкви", говорится в официальном заявлении, распространенном в четверг, 11 октября, в Стамбуле.

Кроме того, Синод постановил "восстановить с этого момента ставропигию Вселенского патриархата в Киеве", а также "принять и рассмотреть ходатайства об апелляции Филарета Денисенко, Макария Малетича и их последователей". Одновременно решено лишить юридической силы синодальное решение 1686 года о праве московского патриарха назначать киевского митрополита. Члены Синода также предостерегли от захвата и присвоения церквей, монастырей и других объектов.

Контекст

Какие последствия и почему способно повлечь для православного мира предоставление украинской церкви автокефалии, DW объяснил профессор Мюнстерского университета Томас Бремер. (27.09.2018)

Кому принадлежат Киево-Печерская и Почаевская лавры в Украине, и что произойдет с важнейшими православными святынями после предоставления Украинской православной церкви автокефалии? (08.08.2018)

Накануне митрополит Австрийский Арсений сообщил, что решение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви будет принято Вселенским патриархатом Константинополя "в подходящее время". "Мы хотим не создавать новые проблемы, а с божьей помощью достичь решения мирным путем", - подчеркнул он.

Рада обратилась к Вселенскому патриарху в 2016 году

С просьбой издать томос (указ) о предоставлении УПЦ автокефалии Верховная рада Украины обратилась к Вселенскому патриарху в июне 2016 года. В сентябре 2018 года Вселенский патриархат в Константинополе в рамках подготовки к предоставлению УПЦ автокефалии назначил двух экзархов в Киев. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Иларион из Канады. Представители Московского патриархата считают, что автокефалия может привести к расколу церквей.

В настоящее время в Украине действуют несколько православных церквей: Украинская православная церковь в составе Московского патриархата (единственная структура в стране, признанная другими православными церквами), УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

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