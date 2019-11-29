Время доставать сани, сноуборды, лыжи... и любоваться зимними красотами (фото)

Пфронтен • Декабрь уж наступил… По баварским меркам снега еще здесь лежит не много, но пейзажи и ландшафты уже радуют такими зимними красотами, - даже в долинах, не говоря уже о склонах повыше.

Эти фотографии сделаны в прошедшие выходные в альпийских предгорьях в регионе Восточный Альгой и напоминают о том, что еще не поздно и даже самое время подготовить сани, сноуборды и лыжи.

На некоторых горных курортах Баварии нынешний сезон торжественно открыли уже несколько недель назад, кое-где - в прошлые выходные, остальные последуют этому достойному примеру через неделю.

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