Врачи из НМИЦ Блохина сообщают об указании Минздрава не принимать их в другие клиники

Увольняющиеся из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Блохина в Москве детские онкологи утверждают, что министерство здравоохранения запретило принимать их на работу в другие клиники. "Знаем, что из Минздрава поступило всем указание никого из нас на работу не брать - в федеральные и другие государственные клиники, насчет частных вроде такого не было", - сообщил в пятницу, 4 октября, "Интерфаксу" замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина Максим Рыков.

По его словам, врачам звонили из других учреждений и говорили о желании взять их на работу и невозможности трудоустройства из-за давления со стороны властей. Рыков также сообщил, что будет работать в НИИ до конца текущей недели. 7 октября он намерен забрать трудовую книжку и ожидает, что ему подпишут заявление об увольнении. "Иначе это нарушение закона, пойдем с адвокатами, будем настаивать", - добавил он.

В Минздраве опровергают запрет на трудоустройство

Между тем в Минздраве опровергли данную информацию. "Это утверждение не соответствует действительности, подобных указаний от Минздрава не было и быть не могло", - заявили в ведомстве в ответ на запрос "Интерфакса".

Десять детских онкологов из НМИЦ имени Блохина 1 октября подали заявления об увольнении в знак протеста против отказа уволить их руководство. По словам замдиректора института Рыкова, о готовности уволиться сообщили все 26 сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии.

Требования врачей НИИ детской онкологии и гематологии

"Мы требуем отстранить вновь назначенное руководство института, обоснованно и прозрачно распределять зарплату, провести аудит строительства новых корпусов института. Мы обращались ко всем представителям власти, нас никто не услышал. Теперь обращаемся ко всем гражданам России - коллегам, пациентам и их родителям с просьбой нас поддержать, потому что если не вы, то за нас никто больше не заступится", - заявили авторы обращения.

Родители онкобольных детей, проходящих лечение в институте, поддержали требования врачей. По их словам, "врачам приходится работать в стрессовом состоянии, вызванном психологическим давлением со стороны директора". Родители также заявили, что в онкоцентре отсутствуют необходимые противоопухолевые препараты, которые они вынуждены покупать за собственный счет, кроме того им приходится оплачивать проживание в Москве во время амбулаторного этапа лечения.

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