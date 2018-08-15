"Врачи без границ" возобновят спасение беженцев в Средиземном море

Благотворительные организации "Врачи без границ" и SOS Méditerranée намерены вскоре возобновить спасательные операции в Средиземном море. Это решение стало "ответом на продолжающуюся уже два года кампанию европейских правительств, которая направлена на препятствование спасению на море", сообщило немецкое отделение "Врачей без границ" на своем сайте в воскресенье, 21 июля. Спасатели намерены "нормализовать политику, ставшую причиной многочисленных смертей в Средиземном море и огромных страданий тех, кто находится в зоне конфликта в Ливии".

"Врачи без границ" критикуют, в частности, неспособность стран-членов Евросоюза договориться о механизме приема беженцев, спасенных в Средиземном море, и отказ Италии разрешить мигрантам сойти на берег в ее портах. ЕС объявил о конце так называемого миграционного кризиса в Европе, однако в Ливии уже три месяца продолжаются бои за столицу Триполи, из-за которых свои дома покинули более 100 тысяч человек, отмечают правозащитники.

Единичные случаи эвакуации из страны, охваченной гражданской войной, они считают недостаточной мерой. "Врачи без границ" также обвиняют государства Евросоюза в нарушении международного права и гуманитарных принципов, так как поддерживаемая ими ливийская береговая охрана отправляет решившихся на побег людей в лагеря, где многие в итоге погибают от авиаударов.

Новое судно "Врачей без границ" и SOS Méditerranée

В конце июля за спасение беженцев в Средиземном море примется команда корабля Ocean Viking, принадлежащего "Врачам без границ" и SOS Méditerranée и идущего под норвежским флагом. Гуманитарное судно Aquarius, которое действовало под эгидой этих организаций с 2016 года, было вынуждено встать на якорь в 2018 году после того, как лишилось права ходить под флагами британской колонии Гибралтар и Панамы. Последняя, в частности, указала на то, что в адрес судна поступают жалобы - в основном из Италии - на нарушение международных юридических процедур, касающихся спасенных беженцев.

Центральная часть Средиземного моря - самый опасный в мире маршрут для беженцев, отмечают "Врачи без границ". В 2019 году при переправе через него уже погибли не менее 426 человек, в том числе дети.

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