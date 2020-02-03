 Впервые в Германии: автолавка без упаковки | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.02.2020

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Культура и стиль жизни

Впервые в Германии: автолавка без упаковки

Этот магазин на колесах торгует привычными товарами поштучно или на развес, не используя упаковку.

  • Магазин на колесах

    Автолавка без упаковки (фотогалерея)

    Отсутствие упаковки - лучшая упаковка!

    Идея стартапа "на колесах" с длинным названием "Füll Mal - Unverpackt ist schön verpackt" (что-то вроде "Прочувствуй сам: отсутствие упаковки - лучшая упаковка") пришла в голову жительнице немецкого региона Айфель Джессике Тейс (Jessica Thijs). Немного усилий - и подержанный фургон превратился в магазин на колесах!

  • Внутри магазина-фургона

    Автолавка без упаковки (фотогалерея)

    Что продается в автолавке?

    В передвижном магазине-фургоне "Füll Mal" можно купить кофе, крупы, макаронные изделия, орехи и многое другое. И все это - без упаковки. Возможность покупать ровно столько, сколько требуется, а не "обязательный килограмм" в стандартной упаковке, по словам Джессики Тейс, многим пришлась по душе.

  • Специи в автолавке

    Автолавка без упаковки (фотогалерея)

    Специи - в стекле

    Пряности в стеклянных банках - отменного качества. Среди них - как известные специи изысканной кухни, так и полная экзотика. В лавке можно найти все возможные виды перца: от обычного черного "горошка" - до халапеньо.

  • Джессика Тейс в своем фургоне-магазине

    Автолавка без упаковки (фотогалерея)

    Джессика - хозяйка лавки

    А вот и основательница стартапа Джессика Тейс. В своем передвижном магазине "Füll Mal" она с большим энтузиазмом продает продукты без упаковки. Сегодня особенно хорошо продаются паста из спельты и мармеладные мишки, изготовленные без желатина животного происхождения.

  • Бытовая химия

    Автолавка без упаковки (фотогалерея)

    Развесная гигиена

    Шампуни, дезодоранты, моющие средства в магазине на колесах продают либо поштучно, либо отсыпают в принесенную с собой тару. Впрочем, банки, контейнеры, мешки и сумки многоразового использования можно приобрести и у Джессики Тейс.

  • Автолавка без упаковки

    Автолавка без упаковки (фотогалерея)

    Фургон устойчивого развития

    В своем магазине основательница стартапа "Füll Mal" предлагает покупателям высококачественные, экологически чистые продукты региональных ( в основном!) изготовителей. И обходится при этом без вредной пластиковой упаковки.

    Автор: Инга Ваннер


  • Магазин на колесах

    Автолавка без упаковки (фотогалерея)

    Отсутствие упаковки - лучшая упаковка!

    Идея стартапа "на колесах" с длинным названием "Füll Mal - Unverpackt ist schön verpackt" (что-то вроде "Прочувствуй сам: отсутствие упаковки - лучшая упаковка") пришла в голову жительнице немецкого региона Айфель Джессике Тейс (Jessica Thijs). Немного усилий - и подержанный фургон превратился в магазин на колесах!

  • Внутри магазина-фургона

    Автолавка без упаковки (фотогалерея)

    Что продается в автолавке?

    В передвижном магазине-фургоне "Füll Mal" можно купить кофе, крупы, макаронные изделия, орехи и многое другое. И все это - без упаковки. Возможность покупать ровно столько, сколько требуется, а не "обязательный килограмм" в стандартной упаковке, по словам Джессики Тейс, многим пришлась по душе.

  • Специи в автолавке

    Автолавка без упаковки (фотогалерея)

    Специи - в стекле

    Пряности в стеклянных банках - отменного качества. Среди них - как известные специи изысканной кухни, так и полная экзотика. В лавке можно найти все возможные виды перца: от обычного черного "горошка" - до халапеньо.

  • Джессика Тейс в своем фургоне-магазине

    Автолавка без упаковки (фотогалерея)

    Джессика - хозяйка лавки

    А вот и основательница стартапа Джессика Тейс. В своем передвижном магазине "Füll Mal" она с большим энтузиазмом продает продукты без упаковки. Сегодня особенно хорошо продаются паста из спельты и мармеладные мишки, изготовленные без желатина животного происхождения.

  • Бытовая химия

    Автолавка без упаковки (фотогалерея)

    Развесная гигиена

    Шампуни, дезодоранты, моющие средства в магазине на колесах продают либо поштучно, либо отсыпают в принесенную с собой тару. Впрочем, банки, контейнеры, мешки и сумки многоразового использования можно приобрести и у Джессики Тейс.

  • Автолавка без упаковки

    Автолавка без упаковки (фотогалерея)

    Фургон устойчивого развития

    В своем магазине основательница стартапа "Füll Mal" предлагает покупателям высококачественные, экологически чистые продукты региональных ( в основном!) изготовителей. И обходится при этом без вредной пластиковой упаковки.

    Автор: Инга Ваннер


  

Контекст

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Жизнь без пластика: как работает магазин без упаковки в Бонне (28.05.2018)  

Супермаркеты без пластика: как в Европе меняют подходы к упаковке (30.06.2018)  

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