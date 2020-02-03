Впервые в Германии: автолавка без упаковки

Автолавка без упаковки (фотогалерея)

Что продается в автолавке?

В передвижном магазине-фургоне "Füll Mal" можно купить кофе, крупы, макаронные изделия, орехи и многое другое. И все это - без упаковки. Возможность покупать ровно столько, сколько требуется, а не "обязательный килограмм" в стандартной упаковке, по словам Джессики Тейс, многим пришлась по душе.