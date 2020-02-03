Впервые в Германии: автолавка без упаковки

Этот магазин на колесах торгует привычными товарами поштучно или на развес, не используя упаковку.
Жители Германии все чаще путешествуют по железной дороге - не в последнюю очередь из соображений экологии. Однако поезда Deutsche Bahn не всегда отличаются комфортом и пунктуальностью. (03.02.2020)
Центр защиты прав потребителей в Гамбурге принимает жалобы на производителей, уличенных в трюках. Каждый год немцы голосуют за самую "хитрую" упаковку. (21.01.2019)
Гастрономия на колесах - доступная и приятная альтернатива в обеденный перерыв. (28.09.2015)
Романтики, внимание! Провести ночь в дизайнерском жилом автофургоне может теперь каждый. В Бонне открылся необычный "отель на колесах", с которым вас знакомит корреспондент DW. (05.11.2013)
Кто основывает стартапы в Германии, в каких городах и как вузы этому способствуют? Новое исследование о культуре предпринимательства раскрывает интересные подробности. (10.12.2019)
DW-рубрика "Учеба и карьера" отмечает свой первый юбилей: 10 лет! Герои многих наших радиорепортажей и статей, начинавшие со стартапов, сегодня - акулы бизнеса. Вот три примера. (28.03.2019)
Как начать бизнес за шестьдесят часов? Берем десятки чашек кофе, сорок талантливых студентов и даем им уикенд на реализацию пяти идей. Приправим правильной мотивацией, поддержкой экспертов и инвесторов – и готово! (01.02.2012)