 Во что химические реагенты превращают Москву | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 04.03.2019

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Россия

Во что химические реагенты превращают Москву

Многие москвичи недовольны использованием вредных реагентов на улицах столицы. На выходных в Москве даже прошел митинг против применения таких веществ. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.

Жители Москвы жалуются на реагенты - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Максим Нелюбин


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