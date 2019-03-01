Во что химические реагенты превращают Москву

Многие москвичи недовольны использованием вредных реагентов на улицах столицы. На выходных в Москве даже прошел митинг против применения таких веществ. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.
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