Во что превращают бывшие церкви в Германии

Новая жизнь немецких церквей

Жилой дом

А вот новоапостольская церковь в Офтердингине неподалеку от Тюбингена превратилась в жилой дом. Принадлежит он одной супружеской паре. В Германии такой случай - не редкость. Здания многих бывших храмов сегодня используют для жилья, тем более что цены на такую недвижимость не кусаются. Бывает, что опустевшие сакральные строения даже выставляются на аукционы.