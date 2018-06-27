Во что превращают бывшие церкви в Германии

В Германии многие церкви теряют прихожан и закрываются. Но опустевшим храмам зачастую находят новое применение. Что же теперь скрывается за их фасадами?
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