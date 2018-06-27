 Во что превращают бывшие церкви в Германии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.06.2018

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Культура и стиль жизни

Во что превращают бывшие церкви в Германии

В Германии многие церкви теряют прихожан и закрываются. Но опустевшим храмам зачастую находят новое применение. Что же теперь скрывается за их фасадами?

  • Океанографический музей в бывшей церкви в Штральзунде

    Новая жизнь немецких церквей

    Океанографический музей

    Монастырь Святой Екатерины в Штральзунде, являющийся образцом северо-германской готики, - один из старейших на побережье Балтийского моря. Он был основан в XIII веке. Сегодня в его стенах на трех уровнях размещается экспозиция Океанографического музея. Это один из примеров того, как в Германии используют помещения бывших церквей, закрывшихся из-за сокращения числа прихожан.

  • Скалолазный центр в бывшей церкви

    Новая жизнь немецких церквей

    Скалолазный центр

    Высокие потолки и наличие обширного свободного пространства, - что еще нужно для оборудования скалолазного центра! Бывшая церковь Святого Петра в западногерманском Мёнхенгладбахе подошла для этого идеально. Так что теперь преобразованный в скалодром храм божий никогда не пустует.

  • Ресторан и коктейль-бар

    Новая жизнь немецких церквей

    Ресторан и коктейль-бар

    Старинную церковь Мартиникирхе в Билефельде сегодня не узнать. После ремонта ее преобразовали в ресторан и коктейль-бар класса "люкс". От посетителей тут просто нет отбоя. Столик необходимо бронировать за несколько дней до посещения.

  • Концертный зал в бывшей церкви

    Новая жизнь немецких церквей

    Концертный зал

    Около 17 лет прошло с тех пор, как церковь Мариенкирхе в Нойбранденбурге (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания) превратилась в роскошный концертный зал. Он рассчитан на 850 человек. Без малого 16 миллионов евро инвестировано в переоборудование бывшего храма божьего.

  • Жилой дом в бывшей церкви

    Новая жизнь немецких церквей

    Жилой дом

    А вот новоапостольская церковь в Офтердингине неподалеку от Тюбингена превратилась в жилой дом. Принадлежит он одной супружеской паре. В Германии такой случай - не редкость. Здания многих бывших храмов сегодня используют для жилья, тем более что цены на такую недвижимость не кусаются. Бывает, что опустевшие сакральные строения даже выставляются на аукционы.

  • Библиотека и музей музыкальных инструментов в бывшей церкви

    Новая жизнь немецких церквей

    Библиотека и музей музыкальных инструментов

    Хорошо сохранившийся монастырь Святого Магнуса, возведенный в баварском Фюссене в период с IX по XVIII века, является примером различных архитектурных стилей, в том числе и итальянского барокко. Это одна из главных местных достопримечательностей. Сегодня в нем располагаются библиотека и музей, где выставлена коллекция лютен и скрипок, изготовленных мастерами Фюссена.

  • Музей монастырской культуры под Падерборном

    Новая жизнь немецких церквей

    Музей монастырской культуры

    Пять с половиной веков насчитывает история Дальхаймского монастыря под Падерборном (Северный Рейн - Вестфалия). За это время он претерпел немало бед и преобразований, но всегда влиял на жизнь города. В 2007 году здесь открылся уникальный Музей монастырской культуры. В числе прочего, посетители могут ознакомиться со старинными рецептами пива и осмотреть хорошо сохранившуюся монастырскую пивоварню.

  • Арт-галерея

    Новая жизнь немецких церквей

    Арт-галерея

    Рафаэль Яблонка - один из самых влиятельных галеристов Германии, Австрии и Швейцарии. В его арт-галереях можно увидеть шедевры мирового изобразительного искусства. Несколько лет назад Яблонка открыл новый филиал, купив для этого "Часовню Бёма". Так называют бывшую церковь Святой Урсулы, возведенную в 1950-е годы по проекту выдающегося немецкого архитектора Готфрида Бёма в городке Хюрт под Кельном.

  • Городской музей в бывшей церкви

    Новая жизнь немецких церквей

    Музейная экспозиция

    У бывшей монастырской церкви в саксонском Циттау появилась новая перспектива. После реконструкции в здании расположилась экспозиция городского музея, где представлены произведения живописи и старинные надгробные памятники.

    Автор: Наталия Королева


  • Океанографический музей в бывшей церкви в Штральзунде

    Новая жизнь немецких церквей

    Океанографический музей

    Монастырь Святой Екатерины в Штральзунде, являющийся образцом северо-германской готики, - один из старейших на побережье Балтийского моря. Он был основан в XIII веке. Сегодня в его стенах на трех уровнях размещается экспозиция Океанографического музея. Это один из примеров того, как в Германии используют помещения бывших церквей, закрывшихся из-за сокращения числа прихожан.

  • Скалолазный центр в бывшей церкви

    Новая жизнь немецких церквей

    Скалолазный центр

    Высокие потолки и наличие обширного свободного пространства, - что еще нужно для оборудования скалолазного центра! Бывшая церковь Святого Петра в западногерманском Мёнхенгладбахе подошла для этого идеально. Так что теперь преобразованный в скалодром храм божий никогда не пустует.

  • Ресторан и коктейль-бар

    Новая жизнь немецких церквей

    Ресторан и коктейль-бар

    Старинную церковь Мартиникирхе в Билефельде сегодня не узнать. После ремонта ее преобразовали в ресторан и коктейль-бар класса "люкс". От посетителей тут просто нет отбоя. Столик необходимо бронировать за несколько дней до посещения.

  • Концертный зал в бывшей церкви

    Новая жизнь немецких церквей

    Концертный зал

    Около 17 лет прошло с тех пор, как церковь Мариенкирхе в Нойбранденбурге (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания) превратилась в роскошный концертный зал. Он рассчитан на 850 человек. Без малого 16 миллионов евро инвестировано в переоборудование бывшего храма божьего.

  • Жилой дом в бывшей церкви

    Новая жизнь немецких церквей

    Жилой дом

    А вот новоапостольская церковь в Офтердингине неподалеку от Тюбингена превратилась в жилой дом. Принадлежит он одной супружеской паре. В Германии такой случай - не редкость. Здания многих бывших храмов сегодня используют для жилья, тем более что цены на такую недвижимость не кусаются. Бывает, что опустевшие сакральные строения даже выставляются на аукционы.

  • Библиотека и музей музыкальных инструментов в бывшей церкви

    Новая жизнь немецких церквей

    Библиотека и музей музыкальных инструментов

    Хорошо сохранившийся монастырь Святого Магнуса, возведенный в баварском Фюссене в период с IX по XVIII века, является примером различных архитектурных стилей, в том числе и итальянского барокко. Это одна из главных местных достопримечательностей. Сегодня в нем располагаются библиотека и музей, где выставлена коллекция лютен и скрипок, изготовленных мастерами Фюссена.

  • Музей монастырской культуры под Падерборном

    Новая жизнь немецких церквей

    Музей монастырской культуры

    Пять с половиной веков насчитывает история Дальхаймского монастыря под Падерборном (Северный Рейн - Вестфалия). За это время он претерпел немало бед и преобразований, но всегда влиял на жизнь города. В 2007 году здесь открылся уникальный Музей монастырской культуры. В числе прочего, посетители могут ознакомиться со старинными рецептами пива и осмотреть хорошо сохранившуюся монастырскую пивоварню.

  • Арт-галерея

    Новая жизнь немецких церквей

    Арт-галерея

    Рафаэль Яблонка - один из самых влиятельных галеристов Германии, Австрии и Швейцарии. В его арт-галереях можно увидеть шедевры мирового изобразительного искусства. Несколько лет назад Яблонка открыл новый филиал, купив для этого "Часовню Бёма". Так называют бывшую церковь Святой Урсулы, возведенную в 1950-е годы по проекту выдающегося немецкого архитектора Готфрида Бёма в городке Хюрт под Кельном.

  • Городской музей в бывшей церкви

    Новая жизнь немецких церквей

    Музейная экспозиция

    У бывшей монастырской церкви в саксонском Циттау появилась новая перспектива. После реконструкции в здании расположилась экспозиция городского музея, где представлены произведения живописи и старинные надгробные памятники.

    Автор: Наталия Королева


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