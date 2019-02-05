Во Франции 24 апреля будет отмечаться как День памяти жертв геноцида армян

24 апреля будет впредь отмечаться во Франции как день траура по жертвам геноцида армян во время Первой мировой войны, заявил глава государства Эмманюэль Макрон вечером во вторник, 5 февраля, выступая перед представителями армянской диаспоры во Франции.

"Франция - это страна, которая умеет смотреть в лицо истории", - заявил политик, выступая на ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций во Франции.

"История французских армян принадлежит истории Франции. Геноцид армян - часть нашей памяти и должен почитаться нашей Республикой", - подчеркнул Макрон.

Анкара не считает убийства армян во время Первой мировой войны геноцидом

В 2001 году Франция первой из крупных европейских стран официально признала геноцидом депортацию и массовые убийства армян, совершавшиеся в Османской империи с 1915 года.

Аналогичное решение германского бундестага, принятое в июне 2016 года, повлекло за собой продолжительный дипломатический кризис между ФРГ и Турцией. Анкара до сегодняшнего дня категорически не согласна с признанием убийства 1,5 млн армян в ходе Первой мировой войны геноцидом.

Несмотря на то, что президент Эрдоган "не разделяет видение Франции и ее ценности в данном контексте", Париж будет стремиться продолжить диалог с Турцией с целью донести исторические факты, заявил Макрон. О решении учредить национальный день памяти геноцида армян он уведомил президента Турции заранее.

Одобрение армянской диаспоры

Армянская диаспора во Франции считается одной из самых крупных в Европе.

Одобрив тот факт, что президент Макрон, учреждая день памяти геноцида армян, выполняет свое предвыборное обещание, представитель Координационного совета армянских организаций во Франции Мурад Папацян назвал его решение "шагом навстречу признанию более чем неоспоримого факта".

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