Во Франции 16-ю субботу подряд протестуют "желтые жилеты"

В 16-й день протеста "желтых жилетов" во Франции на улицы вышли примерно столько же людей, как и на прошлой неделе. По данным МВД страны, в субботу, 2 марта в акциях участвовали 84000 человек по всей стране. Самая крупная акция с 10 тысячами участников прошла в Тулузе.
Порядок во время акций протеста охраняли 80 тысяч полицейских. В Париже утром несколько тысяч активистов собрались возле Триумфальной арки, затем они прошли 12 километров через весь город в знак протеста против политики президента страны Эмманюэля Макрона. В 18 часов местного времени (20 часов мск) демонстрация завершилась. По данным полиции, в Париже были задержаны 17 человек.
Другие акции прошли, в частности, в Страсбурге, Лионе и Бордо. В Тулузе и Нанте произошли столкновения между демонстрантами и силами правопорядка.
Протесты с ноября 2018 года
Члены движения "желтых жилетов" требуют отставки президента Макрона и отмены его курса реформ. Демонстрации активистов проходят каждую субботу с ноября 2018 года. Сначала митингующие выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо, а также требовали повышения минимальной зарплаты.
После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента.
Спад активности "желтых жилетов"
В последние недели число демонстрантов постепенно снижается. В наиболее крупных протестов три месяца назад участвовали более 280 тысяч человек. Вместе с тем организаторы ожидают, что в марте акции "желтых жилетов" вновь станут более массовыми.
В особенности большие надежды они возлагают на 16 марта, поскольку днем ранее истекает срок инициированных Макроном общенациональных дебатов. В качестве реакции на протесты он предложил вынести на обсуждение 35 вопросов - от налогообложения и экологии до иммиграции. По мнению французского лидера, дискуссия должна способствовать переходу "недовольства в решения".
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Автор: Никита Баталов