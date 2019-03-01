 Во Франции 16-ю субботу подряд протестуют ″желтые жилеты″ | Новости из Германии о Европе | DW | 02.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Во Франции 16-ю субботу подряд протестуют "желтые жилеты"

В акциях протеста против реформ президента Макрона участвовали в общей сложности около 84 тысяч человек.

Демонстранты в Париже

Демонстранты в Париже

В 16-й день протеста "желтых жилетов" во Франции на улицы вышли примерно столько же людей, как и на прошлой неделе. По данным МВД страны, в субботу, 2 марта в акциях участвовали 84000 человек по всей стране. Самая крупная акция с 10 тысячами участников прошла в Тулузе.

Порядок во время акций протеста охраняли 80 тысяч полицейских. В Париже утром несколько тысяч активистов собрались возле Триумфальной арки, затем они прошли 12 километров через весь город в знак протеста против политики президента страны Эмманюэля Макрона. В 18 часов местного времени (20 часов мск) демонстрация завершилась. По данным полиции, в Париже были задержаны 17 человек.

Контекст

Другие акции прошли, в частности, в Страсбурге, Лионе и Бордо. В Тулузе и Нанте произошли столкновения между демонстрантами и силами правопорядка.

Протесты с ноября 2018 года

Члены движения "желтых жилетов" требуют отставки президента Макрона и отмены его курса реформ. Демонстрации активистов проходят каждую субботу с ноября 2018 года. Сначала митингующие выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо, а также требовали повышения минимальной зарплаты.

После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента.

Спад активности "желтых жилетов"

В последние недели число демонстрантов постепенно снижается. В наиболее крупных протестов три месяца назад участвовали более 280 тысяч человек. Вместе с тем организаторы ожидают, что в марте акции "желтых жилетов" вновь станут более массовыми.

В особенности большие надежды они возлагают на 16 марта, поскольку днем ранее истекает срок инициированных Макроном общенациональных дебатов. В качестве реакции на протесты он предложил вынести на обсуждение 35 вопросов - от налогообложения и экологии до иммиграции. По мнению французского лидера, дискуссия должна способствовать переходу "недовольства в решения".

____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

 

Смотрите также:

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Акции не утихают

    В субботу, 8 декабря, во Франции возобновились массовые акции протеста "желтых жилетов". Задержаны не менее 1400 человек, более 100 ранены, среди них - 17 полицейских. По всей стране протестовали 125 тысяч человек. "Желтые жилеты" вступали в стычки с полицией и жгли автомобили. Полиция применила водометы.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Когда все началось?

    Акции "желтых жилетов" продолжаются уже четыре недели: 17 ноября в протестах участвовали не менее 300 тысяч человек. Они проходят регулярно по субботам. Беспорядки в ходе этих акций стали крупнейшими за десятилетие.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов, один из них ранен

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Жестокость и вандализм

    Митинги "желтых жилетов" сопровождаются вандализмом и проявлением жестокости. Травмы различной степени тяжести получили несколько сотен человек, двое погибли. Отмечены случаи мародерства и уничтожения магазинов.

  • Скульптура на триумфальной арке, поврежденная во время протестов желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Вандалы повредили триумфальную арку

    1 декабря во время протестов в Париже получила серьезные повреждения Триумфальная арка. Группе вандалов удалось проникнуть в музейные помещения, где они "обезглавили" мраморную статую Наполеона, разрушили на мелкие куски гипсовую скульптуру тридцатых годов и разрисовали интерьеры граффити.

  • Автомобильная заправка во Франции

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Чего требуют демонстранты?

    Изначально "желтые жилеты" выступали против роста цен на бензин. Затем к их требованиям добавились уменьшение налогового бремени в целом и повышение минимального размера оплаты труда. За год бензин во Франции подорожал на 15 процентов, дизельное топливо - на 23 процента. Налог на топливо должен был стимулировать французов пользоваться общественным транспортом и приобретать электромобили.

  • Премьер-министр Франции Эдуар Филипп

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Правительство пошло на уступки "желтым жилетам"

    6 декабря правительство Франции отказалось от повышения налогов на автомобильное топливо, оно больше не входит в план бюджета на 2019 год, объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. По его словам, до конца зимнего сезона также не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию. "Никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации", - добавил Филипп.

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Уступки правительства не остановили протесты

    После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Митингующих устроит только отставка правительства, заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Большинство французов поддерживают движение

    Опросы французских телеканалов показывают, что 72 процента французов поддерживают требования "желтых жилетов". При этом 85 процентов респондентов высказались против использования насилия.

  • Перевернутые автомобили во Франции во время протестов желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Беспорядки обернулись потерями для бизнеса

    Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.

    Автор: Никита Баталов


Смотреть видео 03:15

Макрон уступил: что теперь будут делать желтые жилеты?

Контекст

Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

Массовые акции во Франции не утихают несмотря на то, что правительство пошло на уступки "желтым жилетам". Как развивался их протест? (08.12.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Макрон уступил: что теперь будут делать желтые жилеты?  

Президент Франции Эмманюэль Макрон - интервью DW  

Кремль учит рэпу. Меркель на страже трубы. "Желтые жилеты" жгут в Париже – "Заповедник", выпуск 53  

Также по теме

Frankreich Gelbwesten | Protest in Paris | Macron - Ich bin nicht arrogant!

Во Франции вновь протестуют "желтые жилеты" 26.01.2019

В ряде французских городов одиннадцатые выходные подряд проходят протесты "желтых жилетов". Активисты не согласны с политикой президента Франции Макрона.

Paris Rede Macron Elysee Palast

Макрон призвал французов к национальным дебатам 14.01.2019

В ответ на протесты "желтых жилетов" Эмманюэль Макрон написал "письмо к французам". Он предлагает гражданам до 15 марта совместно обсудить решения по ряду социально-экономических тем .

Frankreich | Demonstration gegen Antisemitismus in Paris

Справится ли Франция с волной антисемитизма? 21.02.2019

Франция переживает всплеск антисемитских преступлений. Некоторые эксперты винят "желтые жилеты" в создании атмосферы, способствующей распространению ненависти по отношению к евреям.

Реклама

Самые читаемые

"Путин и мафия": Немецкий канал ZDF показал фильм о коррупции в России  

Много ли преступников среди беженцев в Германии?  

Кинотеатры грозят Минкульту РФ отказом от проката российского мультфильма  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно