 Во Франции произошли столкновения с полицией накануне саммита G7 | Новости из Германии о Европе | DW | 24.08.2019

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Европа

Во Франции произошли столкновения с полицией накануне саммита G7

Вокруг Биаррица, который готовится принять саммит "большой семерки", проходят многочисленные акции протеста. В Юррюне произошли столкновения демонстрантов с полицией.

Frankreich | Auseinandersetzung von Anti-G7 Protestlern und Polizei (picture-alliance/NurPhoto/D. Speier)

Накануне саммита "большой семерки" в ночь на субботу, 24 августа, во французском Юррюне произошли столкновения протестующих с полицией. Четыре полицейских получили легкие ранения, десятки демонстрантов были задержаны, передает агентство dpa.

Юррюнь находится примерно в 20 километрах от Биаррица, где 24 августа начнется саммит мировых лидеров G7. На территории коммуны разбили лагерь активисты, которые выступают против проведения саммита. 23 августа они попытались блокировать участок дороги, а позднее перекрыли путь в лагерь и возвели небольшие баррикады. Полиция применила против демонстрантов резиновые пули.

Контекст

Президент РФ чувствителен в вопросах международного престижа, но возвращение в G7 волнует его гораздо меньше встречи с президентом США, пишет Константин Эггерт в комментарии для DW. (08.06.2018)

Ситуация в Украине и инцидент в Солсбери делают невозможным немедленное присоединение России к G7, заявили канцлер ФРГ Ангела Меркель и британский премьер Борис Джонсон. (21.08.2019)

В свою очередь, сам Биарриц охраняется и остается недоступным для протестующих. Однако вокруг курортного города разбито уже несколько лагерей активистов. Днем 24 августа планируется крупная акция против саммита "большой семерки". Французское правительство направило в регион около 13 тысяч сотрудников полиции, которые должны подавлять возможные беспорядки во время мероприятия.

Трамп предложил вернуть РФ в G8

В преддверие саммита президент США Дональд Трамп предложил возобновить членство России в формате "большой восьмерки". Его идею поддержал французский президент Эмманюэль Макрон, связавший возвращение РФ в G8 с разрешением конфликта в Украине. Однако Лондон и Берлин выступили категорически против этой инициативы: в свете событий в Украине и Солсбери России пока не время возвращаться, заявили канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе встречи в Берлине 21 августа.

Россия была исключена из G8 в 2014 году после аннексии Москвой украинского Крыма. В июне 2018 года глава Белого дома уже высказывался за возвращение РФ в этот международный клуб, однако предложение не нашло отклика у других его членов.

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    Автор: Илья Коваль, Хелена Кашель


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