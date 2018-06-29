Во Франции преступник бежал из тюрьмы на вертолете

Дерзкий побег из тюрьмы во французском департаменте Сена и Марна близ Парижа совершил в воскресенье, 1 июля, 46-летний преступник Редуан Фаид. Грабитель со стажем покинул пенитенциарное учреждение на вертолете, передает агентство AFP.

В осуществлении плана преступнику помогали несколько вооруженных подельников. Весь эпизод занял не более нескольких минут, при этом никто не пострадал.

Фаид, отбывающий 25-летний срок, уже не в первый раз бежит из заключения. В апреле 2013 года о нем уже писали СМИ: тогда грабитель захватил в тюрьме пятерых заложников, выбил, использовав взрывчатку, несколько дверей, после чего сел в ожидавший его автомобиль и картинно скрылся с места происшествия. Шесть недель спустя его арестовали вместе с подельником в одном из отелей под Парижем.

Благодаря своей специализации - ограбление инкассаторских автомобилей - Редуан Фаид прославился во Франции, где опубликовал книгу о своих похождениях и участвовал в разнообразных ток-шоу. Он был арестован в 2011 году.

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