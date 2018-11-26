 Во Франции контрразведка арестовала депутата Сената по подозрению в шпионаже для КНДР | Новости из Германии о Европе | DW | 27.11.2018

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Европа

Во Франции контрразведка арестовала депутата Сената по подозрению в шпионаже для КНДР

Высокопоставленный функционер занимал один из постов в сенатском управлении архитектуры, культурного наследия и садов. Бенуа Кеннеди неоднократно бывал в КНДР.

Сенат Франции

Сенат Франции

Главное управление внутренней безопасности МВД, выполняющее во Франции функцию контрразведки, арестовало Бенуа Кеннеди, депутата Сената - верхней палаты парламента страны - по подозрению в шпионаже в пользу Северной Кореи. Об этом вечером в понедельник, 26 ноября, сообщило агентство AFP со ссылкой на источники в системе судопроизводства.

Следователи в ходе допросов установят ценность той информации, которую обвиняемый мог передать Пхеньяну. Мужчину взяли под стражу 25 ноября. Предварительное расследование по его делу велось с марта.

Обвиняемый неоднократно бывал в КНДР

Кеннеди занимал один из постов в сенатском управлении архитектуры, культурного наследия и садов. В его компетенцию входили управленческие и финансовые вопросы.

Контекст

Трамп и Ким могут считать саммит в Сингапуре большим успехом. В обмен на гарантии безопасности КНДР откажется от ядерной программы. Но для разрядки нужно время и доверие, считает Александер Фройнд. (12.06.2018)

Действительно ли США рассматривают "все варианты" воздействия на Пхеньян, как заявили в Вашингтоне? Возможность нанесения военного удара по КНДР крайне маловероятна, считает Петер Штурм из FAZ. (28.04.2017)

Как уточняют редакторы новостной программы Quotidien французского телеканала TMC, бюро Кеннеди в Сенате обыскано. 

Бенуа Кеннеди - выпускник французского элитарного государственного учреждения - Национальная школа экономики в Париже. Ему принадлежат несколько печатных работ по КНДР. Он неоднократно посещал Корейский полуостров и возглавлял Ассоциацию франко-корейской дружбы.

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    Автор: Вадим Шаталин


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Cекрет Ким Чен Ына

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Насколько сильна армия Северной Кореи?

КНДР обладает одной из самых многочисленных армий в мире. При этом Пхеньян продолжает наращивать ее мощь, развивая ракетно-ядерную программу. (06.07.2017)  

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