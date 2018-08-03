Во Франции из-за жары останавливают реакторы АЭС

Во Франции из-за экстремальной жары приостановлена работа двух реакторов атомных электростанций. Один из реакторов АЭС Бюже на берегу реки Рона был остановлен в пятницу, 3 августа, реактор в АЭС Сент-Альбан - днем ранее.
С помощью этой меры французские энергетики планируют предотвратить дальнейшее нагревание водоемов, вода которых используется для охлаждения реакторов. В Германии по этой же причине несколько АЭС были вынуждены уменьшить нагрузку.
Тем временем немецкие аграрии обратились к правительству с просьбой компенсировать потери, которые они несут из-за жары и засухи. Президент Немецкого крестьянского союза (DBV) Йоахим Руквид (Joachim Rukwied) оценил возможную компенсацию в 1 млрд евро.
Первым шагом должно стать введение чрезвычайного положения, которое послужит законным основанием для того, чтобы федеральное и земельные правительства согласовали выделение средств, пояснил Руквид. По его словам, в помощи нуждаются фермерские хозяйства, урожай которых снизился более чем на 30 процентов по сравнению со средним показателем последних лет.
Смотрите также:
-
Засуха в Германии
Пожарная бригада на задании
Когда наступает засушливая погода, растет риск возникновения пожара. В деревне Лемберг в федеральной земле Северный Рейн-Вествафалия бригада пожарных боролась с огнем в поле. В Тюрингии в этом году пожарные бригады уже 14 раз выезжали на борьбу с лесными пожарами - чаще, чем за два прошедших года вместе взятых.
-
Засуха в Германии
Беспокойство об урожае
Во многих регионах Германии наблюдается экстремально засушливая погода. Кое-где земля в последний раз была настолько сухой полвека назад. Верхний земляной слой глубиной до 60 сантиметров полностью высох. Особенно страдает от засухи сельское хозяйство - как, к примеру, здесь, в саксонском Каменце. Сельхозпроизводители опасаются неурожая таких культур как картофель или кукуруза.
-
Засуха в Германии
Низкий уровень воды в реках
Отмели из гравия там, где обычно течет вода. В немецких реках в настоящее время наблюдается крайне низкий уровень воды. В районе Бингена-на-Рейне образовалось множество отмелей. Из-за низкого уровня Рейна баржи и другие корабли не могут быть полностью нагружены.
-
Засуха в Германии
"Голодные камни"
На Эльбе в некоторых местах стали заметны "голодные камни" - так называют валуны, лежащие в реке, которые становятся видны при сильном падении уровня воды ("голодными" их называют потому, что их появление связывается с сильной засухой, неурожаем и голодом). Года, выбитые на таких камнях, напоминают о сильных засухах.
-
Засуха в Германии
Проблемы судоходства
В регионе Франкфурта-на-Одере речное судоходство полностью прекращено. Уровень воды сейчас составляет здесь лишь 99 сантиметров - это более чем на 20 сантиметров ниже, чем обычно в летний период. На юге Германии засуха также затрудняет движение речного транспорта.
-
Засуха в Германии
Где же вода?
Водохранилище Эдерзее в Гессене сбрасывает сейчас почти два миллиона кубических метров воды каждый день. Благодаря этому объему уровень воды в реке Везер остается достаточным для судоходства. Те же, кто хочет просто искупаться в прохладной воде водохранилища, должен сначала дойти до нее.
-
Засуха в Германии
Затопленные деревни
С другой стороны из-за низкого уровня воды можно увидеть и скрытые ранее вещи. Как, например, остатки трех деревень, которые были затоплены в ходе строительства плотины Эдерзее. Среди них и плиты старого деревенского кладбища.
-
Засуха в Германии
Гессенская Атлантида
Старый мост, который раньше вел через реку Эдер, также находится на дне озера. Однако сейчас у пешеходов вновь появилась возможность прогуляться по столетнему сооружению. Похоже, что пройдет еще немало времени, прежде чем мост вновь скроется под водой - дождя пока не ожидается.
-
Засуха в Германии
Гром и молнии
Однако если все же идет дождь, то он нередко приносит с собой новые беды: из-за летних грозовых дождей заливает водой подвалы, молнии вызывают пожары, дороги становятся непроходимыми. В начале августа особенно интенсивными грозы были в Нижней Саксонии (на фото), Северном Рейне-Вестфалии, Передней Померании и Гессене.
-
Засуха в Германии
Конца не видно
Сухая погода, похоже, продлится еще какое-то время. По прогнозам немецких метеорологов, к концу недели температура поднимется до 38 градусов. На выходных ожидаются грозы, затем температура должна будет опуститься. Однако никаких затяжных дождей пока не ожидается.
Автор: Кристоф Рикинг, Максим Филимонов