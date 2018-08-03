Во Франции из-за жары останавливают реакторы АЭС

Во Франции из-за экстремальной жары приостановлена работа двух реакторов атомных электростанций. Один из реакторов АЭС Бюже на берегу реки Рона был остановлен в пятницу, 3 августа, реактор в АЭС Сент-Альбан - днем ранее.

С помощью этой меры французские энергетики планируют предотвратить дальнейшее нагревание водоемов, вода которых используется для охлаждения реакторов. В Германии по этой же причине несколько АЭС были вынуждены уменьшить нагрузку.

Тем временем немецкие аграрии обратились к правительству с просьбой компенсировать потери, которые они несут из-за жары и засухи. Президент Немецкого крестьянского союза (DBV) Йоахим Руквид (Joachim Rukwied) оценил возможную компенсацию в 1 млрд евро.

Первым шагом должно стать введение чрезвычайного положения, которое послужит законным основанием для того, чтобы федеральное и земельные правительства согласовали выделение средств, пояснил Руквид. По его словам, в помощи нуждаются фермерские хозяйства, урожай которых снизился более чем на 30 процентов по сравнению со средним показателем последних лет.

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