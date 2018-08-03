 Во Франции из-за жары останавливают реакторы АЭС | Новости из Германии о Европе | DW | 04.08.2018

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Европа

Во Франции из-за жары останавливают реакторы АЭС

Французские энергетики начали отключать реакторы АЭС, чтобы избежать еще большего повышения температуры воды в водоемах. Жара в Европе не прекращается.

АЭС во Франции

Во Франции из-за экстремальной жары приостановлена работа двух реакторов атомных электростанций. Один из реакторов АЭС Бюже на берегу реки Рона был остановлен в пятницу, 3 августа, реактор в АЭС Сент-Альбан - днем ранее.

Контекст

Производители мороженого и виноделы радуются, солнечная энергетика переживает звездный час, судоходство страдает, а фермеры бьют тревогу и задумываются о структурных изменениях. (28.07.2018)

В интервью Funke Mediengruppe глава Немецкого крестьянского союза призвал ввести чрезвычайное положение, что позволит выделить средства хозяйствам, понесшим убытки в связи с аномальной жарой. (30.07.2018)

С помощью этой меры французские энергетики планируют предотвратить дальнейшее нагревание водоемов, вода которых используется для охлаждения реакторов. В Германии по этой же причине несколько АЭС были вынуждены уменьшить нагрузку.

Тем временем немецкие аграрии обратились к правительству с просьбой компенсировать потери, которые они несут из-за жары и засухи. Президент Немецкого крестьянского союза (DBV) Йоахим Руквид (Joachim Rukwied) оценил возможную компенсацию в 1 млрд евро.

Первым шагом должно стать введение чрезвычайного положения, которое послужит законным основанием для того, чтобы федеральное и земельные правительства согласовали выделение средств, пояснил Руквид. По его словам, в помощи нуждаются фермерские хозяйства, урожай которых снизился более чем на 30 процентов по сравнению со средним показателем последних лет.

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    Автор: Кристоф Рикинг, Максим Филимонов


Контекст

Засуха в Германии

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