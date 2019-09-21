 Во Франции из-за всеобщей забастовки остановились поезда и метро | Новости из Германии о Европе | DW | 05.12.2019

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Европа

Во Франции из-за всеобщей забастовки остановились поезда и метро

Десятки тысяч людей протестуют против пенсионной реформы, запланированной президентом Макроном. Трудящиеся не согласны с повышением пенсионного возраста и новой системой начисления пенсий.

В Париже с утра не работает метрополитен

В Париже с утра не работает метрополитен

Во Франции массовые забастовки, проводимые в знак протеста против запланированной властями страны пенсионной реформы, привели к почти полной остановке общественного транспорта. В Париже в четверг, 5 декабря, не работало метро, вокзалы оставались закрытыми. Железнодорожная компания SNCF была вынуждена отменить почти 90 процентов рейсов, осуществляемых скоростными поездами TGV, и 80 процентов региональных рейсов.

Забастовка во Франции отразилась на соседней Германии. Концерн Deutsche Bahn как минимум до конца дня отменил движение поездов ICE, следующих в Париж из Франкфурта-на-Майне через Мангейм и Саарбрюккен. Остановлено движение и по маршруту Франкфурт - Мангейм - Страсбург - Марсель. Авиасообщение между ФРГ и Францией тоже осуществляется с сильными перебоями.

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Стачка может полностью парализовать Францию

Массовые протесты во Франции запланированы на многие дни. Наблюдатели полагают, что стачка может парализовать общественную жизнь в этой стране. Уже 5 декабря к забастовке присоединились учителя, в ближайшее время начнут бастовать госслужащие, работники больниц и органов юстиции.

В Париже десятки тысяч людей собрались на массовую демонстрацию протеста. К ним присоединились "желтые жилеты". Власти, опасаясь беспорядков, задействовали около 6000 полицейских. Закрыта Эйфелева башня. Массовые протесты проходят и в других городах Франции, в частности Марселе и Нанте.

Профсоюзы полны решимости вновь вынудить правительство отказаться от пенсионной реформы, как уже было в 1995 году при президенте Жаке Шираке. Нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон, однако, заявил, что не отступит от своих планов. Он намерен отменить для ряда категорий работников возможность выхода на раннюю пенсию уже с 50 лет. Запланировано также, что пенсии впредь будут начислять по системе пунктов, чтобы стимулировать людей дольше оставаться на рынке труда.

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    Автор: Никита Баталов


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