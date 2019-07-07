 Во Франции женщин намерены лучше защищать от домашнего насилия | Новости из Германии о Европе | DW | 07.07.2019

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Европа

Во Франции женщин намерены лучше защищать от домашнего насилия

Власти Франции проведут круглый стол по сдерживанию домашнего насилия с участием первой леди Брижит Макрон. В 2019 году более 70 женщин погибли от рук спутников жизни, утверждают правозащитники.

Женщина на диване и силуэт замахивающегося мужчины

Власти Франции намерены лучше защищать женщин от домашнего насилия. Правительство делает и продолжит делать все, что в его силах, заявила государственный секретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа в интервью еженедельному изданию Journal du Dimanche, опубликованном в воскресенье, 7 июля. При этом Шьяппа особо выделила необходимость "всеобщей мобилизации общества".

Госсекретарь объявила о проведении в сентябре круглого стола, где обсудят эффективные меры по сдерживанию насилия в отношении женщин. Ожидается участие первой леди Франции Брижит Макрон, представителей правительства, общественных служащих, а также родственников жертв домашнего насилия.

Контекст

В МВД России нашли положительные стороны в декриминализации статьи УК "Побои". По просьбе DW правозащитники объяснили, почему эта оценка глубоко ошибочна. (24.05.2019)

Анонимные чаты и горячая линия, кризисные центры и специальные общежития, - в Германии есть несколько возможностей получить помощь в случае бытового насилия. (02.07.2019)

Десятки женщин погибли от рук мужей или партнеров

Днем ранее в Париже прошла демонстрация против домашнего насилия, в которой участвовали несколько сотен человек. С начала текущего года во Франции 74 женщины были убиты своими супругами или партнерами, утверждают правозащитники, критикующие бездействие французских властей. По их мнению, официальный Париж не относится к проблеме достаточно серьезно.

По данным МВД Франции, в 2017 году 130 женщин погибли от рук своих супругов или партнеров. Это на 7 жертв больше, чем годом ранее.

Призывы к лишению права опекунства

5 июля активисты через издание Le Monde обратились к властям с призывам временно лишать права опекунства над детьми мужчин, подозреваемых в убийстве супруги или спутницы жизни. Кроме того, активисты призвали открывать больше центров для размещения пострадавших от домашнего насилия.

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    Автор: Никита Баталов


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