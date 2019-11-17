 Во Франции двух полицейских осудили за насилие против ″желтых жилетов″ | Новости из Германии о Европе | DW | 20.12.2019

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Европа

Во Франции двух полицейских осудили за насилие против "желтых жилетов"

Французские стражи порядка получили условные сроки за насилие против "желтых жилетов". Идет расследование еще около 20 подобных случаев.

Демонстрация в Париже,1 мая 2019 г.

Демонстрация в Париже,1 мая 2019 г.

Во Франции вынесены первые приговоры служащим полиции за чрезмерное применение силы во время разгона акций "желтых жилетов". В четверг, 19 декабря, суд в Париже приговорил двух полицейских к условным срокам лишения свободы. Один из них дал пощечину демонстранту на митинге 1 мая, другой бросил булыжник в сторону участников акций протеста. Первый получил четыре месяца лишения свободы условно, второй - два месяца условно. Прокурор тоже требовал условного наказания, но в обоих случаях на месяц дольше.

Контекст

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Полицейский, бросивший камень, был опознан благодаря видеозаписям, распространенных в социальных сетях. При этом на записях не видно, получил ли кто-либо травму из-за действия полицейского. Суд пришел к выводу, что осужденный действовал не "в целях самообороны", а хотел "физически и психологически шокировать" демонстрантов, чтобы те прекратили нападать на полицию. Полицейский, ударивший демонстранта по лицу, дополнительно оштрафован на 1000 евро. Оба стража порядка могут продолжить работать в полиции.

В настоящий момент полиция проводит внутреннее расследование еще около двух десятков случаев чрезмерного применения силы против "желтых жилетов". В результате многочисленных столкновений около 2500 демонстрантов и около 1800 сотрудников сил безопасности получили ранения. Изначально митингующие выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты. Правительство страны утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, и демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона. Тот пообещал, в частности, снизить налоги для среднего класса и облегчить проведение референдумов.

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    Автор: Никита Баталов


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