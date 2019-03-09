 Во Франции готовы расследовать связи партии Ле Пен с экс-стратегом Трампа | Новости из Германии о Европе | DW | 12.05.2019

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Европа

Во Франции готовы расследовать связи партии Ле Пен с экс-стратегом Трампа

Французские депутаты и сенаторы создадут парламентскую комиссию, чтобы расследовать связи экс-советника Трампа Стивена Бэннона с правыми популистами во Франции. В ответ партия Ле Пен подаст в суд.

Стивен Бэннон и Марин Ле Пен (фото из архива)

Стивен Бэннон и Марин Ле Пен (фото из архива)

Члены французского парламента от нескольких партий требуют создать комиссию по расследованию возможных контактов правопопулистской партии "Национальное объединение", возглавляемой Марин Ле Пен, с бывшим главным стратегом президента США Дональда Трампа Стивеном Бэнноном. Как сообщает в воскресенье, 12 мая, французское информационное агентство AFP, парламентская комиссия, если она будет создана, должна выяснить, имело ли место незаконное влияние из-за рубежа.

Это требование депутатов и сенаторов стало реакцией на сюжет телеканала France 2, в котором сообщалось о встрече с Бэнноном высокопоставленных функционеров "Национального объединения", на которой речь шла среди прочего о партийных финансах.

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Депутат от партии "Республика на марше" президента Франции Эмманюэля Макрона Жан-Мишель Ми подчеркнул, что комиссия по расследованию должна проверить подозрения о "международном заговоре против интересов Франции".

Ле Пен назвала инициативу депутатов политическим маневром

"Национальное объединение" намерено предпринять правовые шаги против обвинений в свой адрес. Партия заявила 12 мая, что подаст иск в связи с подрывом репутации.

Марин Ле Пен назвала требование провести парламентское расследование "политическим маневром" перед выборами в Европарламент. По ее словам, Бэннон предлагал услуги по получению кредита в одном из европейских банков, однако дело до этого не дошло. "Не существует никакого американского финансирования "Национального объединения", организованного Бэнноном", - заявила Ле Пен телеканалу BFMTV.

Летом 2018 года Стивен Бэннон заявил, что открывает в Европе фонд, который будет поддерживать европейских правых популистов. Одной из целей новой организации под названием "Движение" (The Movement) со штаб-квартирой в Брюсселе должна была стать помощь европейским крайне правым на выборах в Европарламент в мае 2019 года.

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