Во Франции выдан ордер на арест экс-главы ВФЛА

Прокуратору Франции выдала ордер на арест двух бывших российских спортивных чиновников. Как сообщает во вторник, 19 марта, информагентство AFP, речь идет об экс-президенте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентине Балахничеве и бывшем старшем тренере сборной РФ по легкой атлетике Алексее Мельникове. Ранее оба функционера были пожизненно дисквалифицированы Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

Мельников и Балахничев, предполагают следователи, были частью коррупционной системы, которую возглавлял бывший глава IAAF Ламин Диак, сейчас находящийся под домашним арестом. В частности, в вину фигурантам дела вменяется то, что они за деньги скрывали положительные допинг-тесты спортсменов. СМИ утверждают, что за каждую скрытую положительную допинг-пробу выплачивали от 300 тысяч до 700 тысяч евро. Суммарно не менее двадцати спортсменов сумели воспользоваться системой сокрытия тестов. Расследование ведет французская финансовая прокуратура, поскольку финансовые операции проходили на территории Франции.

"Я не получал никаких уведомлений. Это обычная практика следственной машины Франции или Германии, когда информация сначала сбрасывается в СМИ, а потом начинается обсуждение. Ничего не могу комментировать сейчас, так как не знаю, в чем меня обвиняют и почему нарушения, которых, к слову, я не делал, так квалифицировали", - заявил Валентин Балахничев, чьи слова цитирует "Интерфакс". Кроме того, агентство указывает на невозможность выдачи экс-главы ВФЛА французским властям, так как по Конституции РФ, "российские граждане не могут быть выданы иностранному государству".

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