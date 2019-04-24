Во Франции впервые прошел день памяти жертв "геноцида армян"

Во Франции в среду, 24 апреля, впервые прошел общенациональный день памяти жертв "геноцида армян" в годы Первой мировой войны. Премьер-министр страны Эдуар Филипп возложил венок к мемориалу жертвам геноцида, установленному на правом берегу Сены.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в феврале объявил 24 апреля днем памяти жертв "геноцида армян", выполнив тем самым предвыборное обещание, данное крупной армянской общине. Франция первой из крупных европейских стран еще в 2001 году официально признала геноцидом начавшееся в 1915 году массовое истребление армян в Османской империи, в результате которого, по оценкам, погибло до полутора миллионов человек.

Германский бундестаг последовал примеру Франции в июне 2016 года, что вызвало глубокий дипломатический кризис в отношениях между ФРГ и Турцией. Документ, принятый бундестагом без участия канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), однако, не имеет юридически обязывающей силы. Турция категорически отказывается называть события Первой мировой войны геноцидом и утверждает, что число жертв было значительно меньшим.

Резкая реакция Турция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал Францию за объявление национального дня памяти жертв геноцида армян. "Если мы посмотрим на тех, кто в вопросе об армянах и в борьбе с терроризмом пытаются поучать Турцию правам человека и демократии, то мы увидим, что у всех у них - кровавое прошлое", - сказал он 24 апреля в Анкаре.

Архивные документы "со всей ясностью" доказывают, что французы несут ответственность за геноцид в Руанде и совершали массовые расправы в Алжире, заявил Эрдоган, которого цитирует агентство AFP.

Правительство Руанды уже давно обвиняет Францию в том, что она несет долю ответственности за истребление тутси представителями народности хуту, в результате которого в 1994 году погибли около 800 тысяч человек. Париж отвергает эти обвинения.

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