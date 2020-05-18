Во Франкфурте открывается ''выставка года'' (фото)

Франкфурт-на-Майне • Художественный музей "Штедель" во Франкфурте-на-Майне решил не откладывать до лучших времен, а сразу после того, как музеям и галереям разрешили открыть двери для посетителей, презентовать вниманию широкой публики новую выставку: беспрецедентную экспозицию произведений современного искусства "Zurück in die Gegenwart" ("Назад в настоящее").

Речь о трех тысячах квадратных метров под землей (это так называемые "садовые залы" музея), сейчас полностью отданных под произведения, созданные в период с 1945 года и по сегодняшний день: 230 работы, 170 имен.

Крыша подземных (или "садовых") залов музея - это лужайка во внутреннем дворе с круглыми окнами, обеспечивающими прекрасное освещение

Некоторые экспонаты посетители увидят впервые: "Штедель" решил показать публике свои новейшие приобретения, среди которых - работы Карлоса Круса-Диеса, Виктора Вазарели, Мириам Кан и других художников. Произведения выставлены в залах не в хронологическом порядке, а согласно их тематической и идейной близости друг другу. У посетителя есть возможность понять и оценить то, как художники разных времен воплощали в жизнь похожие идеи или использовали схожие техники. Экспозиция, как уже сейчас предполагают эксперты-искусствоведы, обещает стать самой посещаемой выставкой в Германии этого года!

Публика сможет ознакомиться с экспозицией, начиная с 19 мая 2020 года. На сайте музея рекомендовано заранее озаботиться приобретением входных билетов - в режиме онлайн. Каждый посетитель обязан постоянно носить защитную маску, купить которую, если вдруг таковой нет, можно прямо на входе. Гости музея должны соблюдать дистанцию и передвигаться из зала в зал, руководствуясь указаниям сотрудников, следящих за тем, чтобы возле отдельных экспонатов не собирались толпы.

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