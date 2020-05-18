 Во Франкфурте открывается ′′выставка года′′ (фото) | Кадр дня | DW | 19.05.2020

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Кадр за кадром

Во Франкфурте открывается ''выставка года'' (фото)

В подземных залах художественного музея ''Штедель'' во Франкфурте-на-Майне открывается беспрецедентная экспозиция произведений современного искусства.

на экспозиции

Франкфурт-на-Майне • Художественный музей "Штедель" во Франкфурте-на-Майне решил не откладывать до лучших времен, а сразу после того, как музеям и галереям разрешили открыть двери для посетителей, презентовать вниманию широкой публики новую выставку: беспрецедентную экспозицию произведений современного искусства "Zurück in die Gegenwart" ("Назад в настоящее").

На экспозиции

Речь о трех тысячах квадратных метров под землей (это так называемые "садовые залы" музея), сейчас полностью отданных под произведения, созданные в период с 1945 года и по сегодняшний день: 230 работы, 170 имен.

Крыша подземных (или садовых) залов музея - это лужайка во внутреннем дворе с круглыми окнами, обеспечивающими прекрасное освещение

Крыша подземных (или "садовых") залов музея - это лужайка во внутреннем дворе с круглыми окнами, обеспечивающими прекрасное освещение

Некоторые экспонаты посетители увидят впервые: "Штедель" решил показать публике свои новейшие приобретения, среди которых - работы Карлоса Круса-Диеса, Виктора Вазарели, Мириам Кан и других художников. Произведения выставлены в залах не в хронологическом порядке, а согласно их тематической и идейной близости друг другу. У посетителя есть возможность понять и оценить то, как художники разных времен воплощали в жизнь похожие идеи или использовали схожие техники. Экспозиция, как уже сейчас предполагают эксперты-искусствоведы, обещает стать самой посещаемой выставкой в Германии этого года!  

На экспозиции

Публика сможет ознакомиться с экспозицией, начиная с 19 мая 2020 года. На сайте музея рекомендовано заранее озаботиться приобретением входных билетов - в режиме онлайн. Каждый посетитель обязан постоянно носить защитную маску, купить которую, если вдруг таковой нет, можно прямо на входе. Гости музея должны соблюдать дистанцию и передвигаться из зала в зал, руководствуясь указаниям сотрудников, следящих за тем, чтобы возле отдельных экспонатов не собирались толпы.

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  • Кассель

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  • Портрет Гёте

    Достопримечательности Гессена

    "Штедель"

    В Гессене находится один из самых известных художественных музеев Германии - франкфуртский "Штедель". Он носит имя своего основателя - банкира Фридриха Штеделя. В 2015 году музей отметил 200-летний юбилей. Ежегодно в нем бывает более 400 тысяч человек. Коллекция насчитывает около трех тысяч картин, а также множество других произведений. Среди них - этот портрет Гёте, созданный Иоганном Тишбейном.

  • Кассель

    Достопримечательности Гессена

    Современное искусство

    В гессенском Касселе раз в пять лет проходит documenta - одна из важнейших в мире выставок современного искусства. В 2015 году она отметила свой 60-летний юбилей. На фотографии - экспонат одной из прошлых выставок, созданный классиком поп-арта Класом Олденбургом. Кстати, некоторые произведения остаются в Касселе. Их покупают власти города, а увидеть можно в здешнем парке.

  • Бад-Херсфельд

    Достопримечательности Гессена

    Театр на развалинах

    Стены бывшего храма в Бад-Херсфельде считаются самыми большими такими церковными развалинами романского периода в мире. Каждое лето они становятся местом проведения театрального фестиваля. Места хватает для 1600 зрителей. На случай дождя здесь есть выдвигающаяся крыша. Автор проекта - Фрай Отто, известный своими тентовыми и мембранными конструкциями, например, для Олимпийского стадиона в Мюнхене.

  • Франкфурт-на-Майне

    Достопримечательности Гессена

    Скайлайн

    Франкфурт-на-Майне - самый большой город Гессена и один из главных финансовых центров Европы, в котором расположена, в частности, штаб-квартира Европейского центрального банка (ЕЦБ). Поэтому его нередко называют Банкфуртом или Майнхэттеном. В городе насчитывается более полутысячи высотных зданий. Так они выглядят со стороны во время захода солнца.

  • Висбаден

    Достопримечательности Гессена

    Висбаден - Рулетенбург

    Напоследок заглянем в столицу Гессена Висбаден - город, впрочем, в особом представлении не нуждающийся. Тот самый Рулетенбург из "Игрока" Достоевского. Этот курорт долгое время пользовался большой популярностью среди российской знати и богачей. На фотографии - курзал, построенный в начале XX века. Одной из достопримечательностей города также является православная церковь на горе Нероберг.

    Автор: Илле Симон, Максим Нелюбин


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