Во Франкфурте открывается ''выставка года'' (фото)

Франкфурт-на-Майне • Художественный музей "Штедель" во Франкфурте-на-Майне решил не откладывать до лучших времен, а сразу после того, как музеям и галереям разрешили открыть двери для посетителей, презентовать вниманию широкой публики новую выставку: беспрецедентную экспозицию произведений современного искусства "Zurück in die Gegenwart" ("Назад в настоящее").
Речь о трех тысячах квадратных метров под землей (это так называемые "садовые залы" музея), сейчас полностью отданных под произведения, созданные в период с 1945 года и по сегодняшний день: 230 работы, 170 имен.
Крыша подземных (или "садовых") залов музея - это лужайка во внутреннем дворе с круглыми окнами, обеспечивающими прекрасное освещение
Некоторые экспонаты посетители увидят впервые: "Штедель" решил показать публике свои новейшие приобретения, среди которых - работы Карлоса Круса-Диеса, Виктора Вазарели, Мириам Кан и других художников. Произведения выставлены в залах не в хронологическом порядке, а согласно их тематической и идейной близости друг другу. У посетителя есть возможность понять и оценить то, как художники разных времен воплощали в жизнь похожие идеи или использовали схожие техники. Экспозиция, как уже сейчас предполагают эксперты-искусствоведы, обещает стать самой посещаемой выставкой в Германии этого года!
Публика сможет ознакомиться с экспозицией, начиная с 19 мая 2020 года. На сайте музея рекомендовано заранее озаботиться приобретением входных билетов - в режиме онлайн. Каждый посетитель обязан постоянно носить защитную маску, купить которую, если вдруг таковой нет, можно прямо на входе. Гости музея должны соблюдать дистанцию и передвигаться из зала в зал, руководствуясь указаниям сотрудников, следящих за тем, чтобы возле отдельных экспонатов не собирались толпы.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГЕССЕНА
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Достопримечательности Гессена
Фахверк
Фахверковые дома считаются типичными для Германии. Всего их по стране насчитывается более миллиона. Из них 400 тысяч находится в Гессене. Здесь бережно заботятся о сохранении таких памятников архитектурного наследия - свидетельств мастерства средневековых немецких строителей. Убедиться в этом можно в таких гессенских городах как, например, Вецлар, Альсфельд, Идштайн или Лимбург.
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Достопримечательности Гессена
Ландшафты
Чтобы выбраться на природу, в Гессене не нужно куда-то долго ехать. Здешний заповедник - старый буковый лес Келлервальд-Эдерзе включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В южной части Гессена расположен Оденвальд, под Франкфуртом-на-Майне - Таунус, а около города Фульда находится самая высокая точка горного массива Рён - Вассеркуппе.
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Достопримечательности Гессена
Барокко
Парк Вильгельмсхёэ в Касселе - один из самых крупных искусственных горных парков Европы. Здешние ландграфы и курфюрсты занимались его созданием на протяжении всего XVIII века. В 2013 году этот гессенский памятник эпохи барокко был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На самой высокой точке парка установлен монумент Геракла, давно ставший символом этого немецкого города.
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Достопримечательности Гессена
Модерн
Эта достопримечательность Гессена пока не включена в список Всемирного наследия, но власти Дармштадта намерены подготовить соответствующую заявку для подачи в ЮНЕСКО. Речь идет о Колонии художников на холме Матильды. Она возникла здесь во времена модерна более ста лет назад. Среди памятников эпохи - эта кирпичная башня выставочного комплекса, в которой сейчас расположен зал бракосочетаний.
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Достопримечательности Гессена
Братья Гримм
"Бременские музыканты", "Волк и семеро козлят", "Храбрый Портняжка"… Гессен - родина собирателей немецких сказок братьев Якоба и Вильгельма Гримм. Родились они в Ханау, учились - в Марбурге, жили и работали - в Касселе, где в 2015 году открылся новый музей "Мир братьев Гримм". В Касселе они также начали работу над созданием своего "Немецкого словаря" - крупнейшего словаря немецкого языка.
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Достопримечательности Гессена
"Штедель"
В Гессене находится один из самых известных художественных музеев Германии - франкфуртский "Штедель". Он носит имя своего основателя - банкира Фридриха Штеделя. В 2015 году музей отметил 200-летний юбилей. Ежегодно в нем бывает более 400 тысяч человек. Коллекция насчитывает около трех тысяч картин, а также множество других произведений. Среди них - этот портрет Гёте, созданный Иоганном Тишбейном.
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Достопримечательности Гессена
Современное искусство
В гессенском Касселе раз в пять лет проходит documenta - одна из важнейших в мире выставок современного искусства. В 2015 году она отметила свой 60-летний юбилей. На фотографии - экспонат одной из прошлых выставок, созданный классиком поп-арта Класом Олденбургом. Кстати, некоторые произведения остаются в Касселе. Их покупают власти города, а увидеть можно в здешнем парке.
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Достопримечательности Гессена
Театр на развалинах
Стены бывшего храма в Бад-Херсфельде считаются самыми большими такими церковными развалинами романского периода в мире. Каждое лето они становятся местом проведения театрального фестиваля. Места хватает для 1600 зрителей. На случай дождя здесь есть выдвигающаяся крыша. Автор проекта - Фрай Отто, известный своими тентовыми и мембранными конструкциями, например, для Олимпийского стадиона в Мюнхене.
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Достопримечательности Гессена
Скайлайн
Франкфурт-на-Майне - самый большой город Гессена и один из главных финансовых центров Европы, в котором расположена, в частности, штаб-квартира Европейского центрального банка (ЕЦБ). Поэтому его нередко называют Банкфуртом или Майнхэттеном. В городе насчитывается более полутысячи высотных зданий. Так они выглядят со стороны во время захода солнца.
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Достопримечательности Гессена
Висбаден - Рулетенбург
Напоследок заглянем в столицу Гессена Висбаден - город, впрочем, в особом представлении не нуждающийся. Тот самый Рулетенбург из "Игрока" Достоевского. Этот курорт долгое время пользовался большой популярностью среди российской знати и богачей. На фотографии - курзал, построенный в начале XX века. Одной из достопримечательностей города также является православная церковь на горе Нероберг.
Автор: Илле Симон, Максим Нелюбин