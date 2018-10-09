Во Франкфурте-на-Майне открылась 70-я книжная ярмарка

Во Франкфурте-на-Майне во вторник, 9 октября, в 70-й раз открылась книжная ярмарка. В церемонии открытия форума участвовали премьер-министр федеральной земли Гессен Фолькер Буффье (Volker Bouffier), верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Франкфуртская книжная ярмарка должна стать "манифестом свободы", заявил Буффье. По его словам, форум должен не только быть местом заключения контрактов, но и выступать за свободу слова и свободу чтения. В центре внимания 70-й книжной ярмарки - тема прав человека. Страной - почетной гостьей в этом году стала Грузия.
До 14 октября
Ярмарка, в которой на этот раз участвуют более 7300 экспонентов из 110 государств, продлится до 14 октября, в последние два дня ее могут посетить все желающие. В прошлом году число посетителей составило почти 300 тысяч человек.
Накануне во Франкфурте-на-Майне был объявлен лауреат самой престижной литературной премии в Германии - Deutscher Buchpreis. Награда присуждена писательнице Ингер-Марии Мальке (Inger-Maria Mahlke). Жюри высоко оценило ее новый роман "Архипелаг", в котором "сконцентрирована колониальная история и история европейских диктатур XX века". Произведение, действие которого разворачивается на испанском острове Тенерифе, описывает жизнь трех семей из разных слоев общества с 1919 год до наших дней.
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Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке
В главной роли - книга
Около 7000 экспонентов из более чем сотни стран. Книжная ярмарка во Франкфурте - самая крупная в мире. Несмотря на наступление электронной книги, большинство стендов здесь и в этом году посвящены все же книге бумажной. Достоинства печатной продукции говорят сами за себя, например, на стенде издательства Die Andere Bibliothek. Оформление новых книг здесь каждый раз поручают новому дизайнеру.
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Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке
"Finnland. Cool"
Своей эстетикой поражает и презентация Финляндии. "Finnland. Cool" - так звучит девиз почетного гостя книжной ярмарки в этом году. Оформленные в холодных бело-голубых тонах стенды приглашают, однако, погрузиться в мир литературы, полный душевности и юмора.
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Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке
Немецкая литература о Берлинской стене
Одна из главных тем в презентации Германии - падение Берлинской стены 25 лет назад. Это событие занимает многих немецких авторов по сей день. Помимо книг приехавшие во Франкфурт издательства захватили с собой и такие реликты, как легендарный гэдээровский Trabant.
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Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке
Российский стенд
Россия на ярмарке представляет около тысячи наименований от более чем 50 издательств - в их числе и произведения российских авторов, переведенные на немецкий язык. К подборке книг в этот раз отнеслись тщательней, чем в предыдущие годы.
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Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке
С национальным колоритом
Помимо российских во Франкфурт приехали и издательства из других стран СНГ, например, из Азербайджана, Армении, Беларуси... На стенде с книгами из Узбекистана мужчины солидного вида пили чай и закусывали национальными сладостями.
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Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке
Книжный сепаратизм
Каталония - не Испания. Это представители региона, известного своими сепаратистскими настроениями, стремились подчеркнуть и на Франкфуртской книжной ярмарке. Литература на каталонском языке была представлена отдельно. При этом стенд был расположен рядом с испанским, а соседи мирно беседовали друг с другом.
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Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке
Литературные чтения под дождем
Долгое время презентация книг во Франкфурте проходила исключительно в рамках выставочных помещений. В последние годы под мероприятия стали отводить и пространство между павильонами. Правда, на сей раз погода подкачала. Но, несмотря на дождь, в палатке, где проходили литературные чтения, свободных мест почти не было.
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Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке
Слово цифре
Цифровые технологии - уже привычное явление на Франкфуртской книжной ярмарке. По статистике, каждый четвертый житель Германии читает электронные книги. Где спрос - там и предложение.
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Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке
В тренде
Связь книги с электронными медиа учтена и в презентации многих стран. Один из примеров - стенд Хорватии.
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Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке
Новое поколение выбирает...
Особый раздел на книжной ярмарке отводится под образовательную тематику. И здесь цифровая революция дает о себе знать. Большое количество гаджетов на стендах помогает привлечь молодую аудиторию.
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Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке
В классическом варианте
И все же при всех преимуществах электронных устройств полагаться только на них педагоги не рекомендуют. Некоторые стенды были превращены в площадки для школьных экспериментов. Эффект от наблюдения за происходящим наяву куда лучше виртуальной реальности.
Автор: Йохен Кюртен, Татьяна Вайнман