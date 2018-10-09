 Во Франкфурте-на-Майне открылась 70-я книжная ярмарка | Новости из Германии о Германии | DW | 09.10.2018

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Германия

Во Франкфурте-на-Майне открылась 70-я книжная ярмарка

В юбилейной ярмарке участвуют более 7300 экспонентов. Почетным гостем форума, который продлится до 14 октября, стала Грузия.

Павильон Франкфуртской книжной ярмарки

Во Франкфурте-на-Майне во вторник, 9 октября, в 70-й раз открылась книжная ярмарка. В церемонии открытия форума участвовали премьер-министр федеральной земли Гессен Фолькер Буффье (Volker Bouffier), верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Контекст

Франкфуртская книжная ярмарка должна стать "манифестом свободы", заявил Буффье. По его словам, форум должен не только быть местом заключения контрактов, но и выступать за свободу слова и свободу чтения. В центре внимания 70-й книжной ярмарки - тема прав человека. Страной - почетной гостьей в этом году стала Грузия.

До 14 октября

Ярмарка, в которой на этот раз участвуют более 7300 экспонентов из 110 государств, продлится до 14 октября, в последние два дня ее могут посетить все желающие. В прошлом году число посетителей составило почти 300 тысяч человек.

Накануне во Франкфурте-на-Майне был объявлен лауреат самой престижной литературной премии в Германии - Deutscher Buchpreis. Награда присуждена писательнице Ингер-Марии Мальке (Inger-Maria Mahlke). Жюри высоко оценило ее новый роман "Архипелаг", в котором "сконцентрирована колониальная история и история европейских диктатур XX века". Произведение, действие которого разворачивается на испанском острове Тенерифе, описывает жизнь трех семей из разных слоев общества с 1919 год до наших дней.

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    В главной роли - книга

    Около 7000 экспонентов из более чем сотни стран. Книжная ярмарка во Франкфурте - самая крупная в мире. Несмотря на наступление электронной книги, большинство стендов здесь и в этом году посвящены все же книге бумажной. Достоинства печатной продукции говорят сами за себя, например, на стенде издательства Die Andere Bibliothek. Оформление новых книг здесь каждый раз поручают новому дизайнеру.

  • Презентация Финляндии

    Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке

    "Finnland. Cool"

    Своей эстетикой поражает и презентация Финляндии. "Finnland. Cool" - так звучит девиз почетного гостя книжной ярмарки в этом году. Оформленные в холодных бело-голубых тонах стенды приглашают, однако, погрузиться в мир литературы, полный душевности и юмора.

  • Гэдээровский Trabant

    Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке

    Немецкая литература о Берлинской стене

    Одна из главных тем в презентации Германии - падение Берлинской стены 25 лет назад. Это событие занимает многих немецких авторов по сей день. Помимо книг приехавшие во Франкфурт издательства захватили с собой и такие реликты, как легендарный гэдээровский Trabant.

  • Российский стенд

    Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке

    Российский стенд

    Россия на ярмарке представляет около тысячи наименований от более чем 50 издательств - в их числе и произведения российских авторов, переведенные на немецкий язык. К подборке книг в этот раз отнеслись тщательней, чем в предыдущие годы.

  • Стенд Узбекистана

    Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке

    С национальным колоритом

    Помимо российских во Франкфурт приехали и издательства из других стран СНГ, например, из Азербайджана, Армении, Беларуси... На стенде с книгами из Узбекистана мужчины солидного вида пили чай и закусывали национальными сладостями.

  • Стенд Каталонии

    Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке

    Книжный сепаратизм

    Каталония - не Испания. Это представители региона, известного своими сепаратистскими настроениями, стремились подчеркнуть и на Франкфуртской книжной ярмарке. Литература на каталонском языке была представлена отдельно. При этом стенд был расположен рядом с испанским, а соседи мирно беседовали друг с другом.

  • Литературные чтения

    Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке

    Литературные чтения под дождем

    Долгое время презентация книг во Франкфурте проходила исключительно в рамках выставочных помещений. В последние годы под мероприятия стали отводить и пространство между павильонами. Правда, на сей раз погода подкачала. Но, несмотря на дождь, в палатке, где проходили литературные чтения, свободных мест почти не было.

  • На ярмарке

    Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке

    Слово цифре

    Цифровые технологии - уже привычное явление на Франкфуртской книжной ярмарке. По статистике, каждый четвертый житель Германии читает электронные книги. Где спрос - там и предложение.

  • Стенд Хорватии

    Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке

    В тренде

    Связь книги с электронными медиа учтена и в презентации многих стран. Один из примеров - стенд Хорватии.

  • Молодой посетитель ярмарки

    Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке

    Новое поколение выбирает...

    Особый раздел на книжной ярмарке отводится под образовательную тематику. И здесь цифровая революция дает о себе знать. Большое количество гаджетов на стендах помогает привлечь молодую аудиторию.

  • Школьники проводят эксперимент

    Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке

    В классическом варианте

    И все же при всех преимуществах электронных устройств полагаться только на них педагоги не рекомендуют. Некоторые стенды были превращены в площадки для школьных экспериментов. Эффект от наблюдения за происходящим наяву куда лучше виртуальной реальности.

    Автор: Йохен Кюртен, Татьяна Вайнман


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Пять известных писателей с нелитературным прошлым

Контекст

Прогулка по Франкфуртской книжной ярмарке

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В книжной ярмарке во Франкфурте в этом году принимают участие более 7 тысяч экспонентов. Ожидается, что ее посетят около 300 тысяч человек. Она продлится до 23 октября.

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